Bellido valora que se "rescaten del olvido" episodios históricos como el de un aeródromo republicano en Azuqueca

El presidente de las Cortes Regionales ha participado en un homenaje, con placa, monolito y exposición, en recuerdo de la presencia de estos aviadores en el municipio. - CORTES C-LM

GUADALAJARA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha asistido al homenaje que ha tenido lugar este viernes en Azuqueca de Henares a la escuadrilla de pilotos republicanos destinados en este municipio durante la Guerra Civil Española en el que ha valorado como "un plus para la autoestima" de los municipios que se "rescaten del olvido episodios históricos relevantes".

Durante el acto, al que han asistido familiares de los homenajeados y personas vinculadas a asociaciones de memoria democrática, se ha procedido al descubrimiento de una placa conmemorativa de la labor de esta escuadrilla en el antiguo ayuntamiento de la localidad, a la instalación de un tótem informativo frente a la casa en la que habitaron durante su estancia en el municipio y a la posterior inauguración de una exposición informativa sobre el papel de la aviación republicana, que puede visitarse hasta el 17 de abril en el Centro de Artes de Azuqueca de Henares.

Durante su participación en el acto, el presidente de las Cortes, que ha estado acompañado por el alcalde de la localidad, Miguel Óscar Aparicio, ha destacado que "aquí se combinan dos elementos muy mágicos: la memoria democrática y, para quienes nos sentimos del pueblo, la recuperación de una parte de la historia que había sido sepultada" y ha destacado la importancia de "recuperar la memoria democrática y reconocernos herederos para poder continuar construyendo la historia".

Del mismo modo, ha agradecido la labor del Ayuntamiento azudense y del historiador de la localidad Juan Antonio García, "por sacar del olvido esta historia que poca gente conoce y que es un regalo también para la autoestima y el orgullo de pertenecer a un municipio en el que, al contrario de lo que muchas veces se piensa, pasaron cosas muy relevantes".

En este sentido, durante el acto se ha explicado que en Azuqueca de Henares se situó el denominado 'Aeródromo X', un campo de aviación secreto por el que pasó buena parte la aviación republicana, cuyos integrantes no vivían en esta instalación por el peligro que suponía al ser objetivo prioritario de bombardeos, sino que lo hacían en una vivienda situada en la plaza General Vives de la localidad que era conocida en ese momento como 'el hotel' para no llamar la atención sobre la identidad de las personas que albergaba.

El presidente de las Cortes, que ha tenido ocasión de saludar a varias hijas de pilotos destinados en Azuqueca, una de las cuales llegó a nacer en la localidad, ha hecho un llamamiento a "la unidad de todas las democracias a favor de la paz y contra las guerras injustas" y a agradecido que gobiernos como el de España "estén intentando frenar esta guerra y también sus consecuencias".