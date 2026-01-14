Bendodo dice que la financiación "no es un puesto de socorro" para Sánchez y PP no permitirá que "se ría" de ciudadanos

Archivo - El popular Elías Bendodo, en Vitoria-Gasteiz - IÑAKI BERASALUCE/EP - Archivo

TOLEDO, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha afirmado este miércoles que el sistema de financiación "no es un puesto de socorro" para la supervivencia política de Pedro Sánchez, al tiempo que ha señalado que los 'populares' no permitirán al Gobierno que "se ría" de los ciudadanos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Así lo ha indicado durante su participación en un acto sobre financiación local y regional que el PP ha celebrado en Toledo, junto al presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, la presidenta de la FEMP, María José García, el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, y la presidenta de la Diputación toledana, Concepción Cedillo.

"No puede ser que el modelo de financiación autonómica no salga de dialogo y el Gobierno pacte con algunos y el resto estén en contra", ha indicado, para agregar que el del Gobierno es un modelo insolidario e injusto del que no está a favor ninguna comunidad del PP "pero tampoco las del PSOE, como Asturias y Castilla-La Mancha".

Según ha manifestado, el CPFF es un órgano "muy importante" para hablar, negociar y construir, no para ratificar los acuerdos del sanchismo con el separatismo. "Esto hace que la situación se convierta en grave", ha agregado Bendodo.

Para el dirigente 'popular', el CPFF no es un órgano que sirva para informar "políticas de hechos consumados" sino el máximo órgano para abordar y debatir un posible acuerdo de financiación, momento en el que ha cargado contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por convocar este órgano cinco después de la reunión de Pedro Sánchez con Oriol Junqueras y de presentar públicamente el modelo de financiación.

En este punto, se ha referido al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para decir que "se ha alzado" contra este modelo y que este jueves tiene, en las Cortes regionales, "una gran oportunidad" de votar a favor de la propuesta del PP en contra de la financiación del Gobierno.

"Las palabras en política, si no vienen acompañadas de hechos, se las lleva el viento", ha dicho, para agregar que García-Page tendrá también la oportunidad de decir a los diputados nacionales del PSOE que voten contra este modelo cuando llegue al Congreso de los Diputados.

De lo contrario, ha añadido el vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, se habrán "impuesto" las tesis de la actual ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, sobre la financiación autonómica.

"Page tiene una oportunidad de ser coherente con sus palabras y podría empezar por firmar el manifiesto contra el sanchismo del exministro Jordi Sevilla. Lo contrario es una tomadura de pelo a los ciudadanos, o se compromete contra el sanchismo o será cómplice", ha sostenido.

FINANCIACIÓN LOCAL

Bendodo también se ha referido en su intervención a la financiación de las entidades locales, para apuntar que el CPFF es también un "desprecio" a ayuntamiento y diputaciones por no convocarse también la Comisión Nacional de la Administración Local. "Es la prueba de que a Sánchez no le importan los ayuntamientos".

Ha lamentado así que el actual sistema de financiación local es del 2002 y se ha preguntado por qué Sánchez no habla de financiación de los ayuntamientos, para responder que la razón es que es "el gran moroso" de los consistorios, al deberles 3.000 millones de euros por compensación de las plusvalías durante el Covid.

"Los ayuntamientos, para Pedro Sánchez, son cajeros automáticos y los utiliza para recaudar nada más, y eso no lo vamos permitir", ha dicho Bendodo, quien ha avanzado que el PP va a presentar en todos los ayuntamientos de España una moción para reclamar una financiación local justa.

Siguiendo con la financiación local, la presidenta de la FEMP ha lamentado también que el modelo de financiación local no se toque desde 2002 y que los alcaldes apliquen "todos los días" la ley de bases de 1985, por lo que ha pedido que el Gobierno reúna a los ayuntamientos.

"De la misma manera que se está escuchando, o no, a las comunidades autónomas, que se escuche, o no, a los ayuntamientos y que por lo menos se nos reúna", ha demandado, para recordar la denuncia que ha presentado contra la ministra de Hacienda por no reunir a los consistorios en la Comisión Nacional de la Administración Local.

De este modo, ha indicado que las entidades locales tienen el mismo derecho a ser escuchadas que las comunidades y a negociar, no negociar, decir si o decir no. "Pero el primer paso es la escucha por respeto a los ciudadanos, que son a los que nosotros representamos", ha argumentado.

LA "MARCA SINGULAR" DEL PSOE

Por su parte, el presidente regional del PP ha cargado también contra el modelo de financiación que se presenta en el CPFF al tener "la marca singular del PSOE, que lo ha pactado con el independentismo y el separatismo", por lo que se ha mostrado "radicalmente en contra".

Ha basado su rechazo en que este modelo se "olvida" de los entes locales y no resuelve el "problema grave" de cómo prestan los servicios aquellas entidades que no tienen una financiación adecuada; a lo que ha añadido que rompe la solidaridad interterritorial de las comunidades autónomas.

Es por ello por lo que ha pedido al consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, que exija en el CPFF que se vote este modelo y que lo rechace, y a García-Page que en el pleno de este jueves vote en contra del modelo de financiación del Gobierno tal y como propone el PP en la propuesta que será debatida.

Por ultimo, el alcalde de Toledo se ha mostrado convencido de que el PP va a liderar la solución para la financiación de las comunidades autónomas y "esa hoja de ruta" para "dar a los ayuntamientos lo que se merecen", en un modelo ante el que la presidenta de la Diputación ha mostrado su preocupación pidiendo una hoja de ruta para que las entidades locales tengan "la misma igualdad de oportunidades".