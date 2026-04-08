Bendodo muestra sorpresa por la "tardanza" de Vox en posicionarse sobre la gobernabilidad en CyL, Aragón y Extremadura

El vicesecretario de coordinación autonómica y local y análisis electoral del Partido Popular, Elías Bendodo, durante un encuentro del Partido Popular, en el Hotel Ciudad de Vitoria, a 10 de marzo de 2026, en Vitoria, Álava, País Vasco (España). El Partid - Iñaki Berasaluce - Europa Press

TOLEDO 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario nacional del PP, Elías Bendodo, se ha mostrado sorprendido ante la "tardanza" de Vox en fijar su posición respecto a la gobernabilidad de Castilla y León, Aragón y Extremadura, regiones en las que los ciudadanos se decantaron por "un gobierno de coalición" entre la formación de Santiago Abacal y los 'populares'.

A preguntas de los medios en Talavera de la Reina, junto al presidente del PP en la región, Paco Núñez, y el alcalde de la ciudad, José Julián Gregorio, Bendodo ha recordado que el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, ofreció a Vox el 'Documento marco para ordenar los acuerdos y dar gobiernos estables a la España autonómica' a finales del mes de febrero, en el que el PP fijó sus líneas para pactar con Vox.

"Estamos sorprendidos de la tardanza en contestar por parte de Vox y sobre todo por, en algunos casos, percibir la negativa a entrar en los gobiernos. Insisto, los ciudadanos han hablado y yo espero que todos estemos a la altura", ha remarcado Bendodo.

En cualquier caso, ha remarcado que las negociaciones se están produciendo, pero "tienen que llevarse con discreción", recordando que en Castilla y León, Extremadura y Aragón, los ciudadanos dictaron un "mandato similar: quieren que haya un gobierno de coalición del PP y Vox".

Es por ello, ha remarcado el vicesecretario nacional del PP, que "los políticos tenemos la obligación de atender el mandato ciudadano". "El PP está dispuesto, tendió la mano con este documento para llegar a acuerdos con Vox", ha insistido.