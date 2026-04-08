Bendodo (PP) lamenta el "castigo" del Gobierno de Sánchez a Talavera y reclama a Cultura el informe del Puente Viejo

Archivo - El Puente Viejo de Talavera de la Reina dañado como consecuencia de la crecida del río Tajo, a 24 de marzo de 2025, en Talavera de la Reina, Toledo (España). - Juanma Jiménez - Europa Press - Archivo

TOLEDO 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario nacional del PP, Elías Bendodo, ha lamentado "el castigo" y "el olvido" del Gobierno de Pedro Sánchez hacia Talavera de la Reina, ciudad que aún sigue esperando el informe del Ministerio de Cultura sobre el Puente Viejo, cuyo derrumbe ya ha cumplido un año.

Desde la Ciudad de la Cerámica, con motivo de las Mondas, Bendodo ha afeado el "doble castigo" hacia Talavera, por un lado, desde el Ejecutivo central, y, por otra parte, desde del Gobierno de Emiliano García-Page, que "es un sanchista más".

"Estamos en abril, no tenemos noticias ni del informe ni de la cantidad presupuestaria que va a destinar el Gobierno de España para la actuación en el Puente Viejo. Tenemos un gobierno autonómico y nacional que se olvida de Talavera de la Reina", ha incidido.

Ha recordado que Talavera de la Reina fue uno de los "más afectados" por las lluvias, por lo que el presidente regional del PP Paco Núñez, pidió la activación del fondo de emergencia de 36 millones de euros.

"El Gobierno de Page ni ha contestado, ni si, ni no, ni nada, es decir, dejadez absoluta con Talavera de la Reina", ha aseverado.

"BUENA GESTIÓN" DE GREGORIO

En contraposición, ha destacado la gestión de José Julián Gregorio como alcalde en la ciudad, donde "se nota el cambio", poniendo en valor el superávit registrado en el Consistorio en 2025, sinónimo "de la buena gestión del Partido Popular".

También ha resaltado la buena gestión de Gregorio por su capacidad de captar fondos europeos.

Respecto a Paco Núñez, no ha mostrado duda de que "si hoy hubiera elecciones en Castilla-La Mancha, sería el presidente del Gobierno autonómico".