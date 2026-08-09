La biblioteca 'Luisa Sigea' invita a su 'Festival de Lecturas' con 47 recomendaciones desde la mirada feminista

Biblioteca Luisa Sigea del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha - JCCM

TOLEDO 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha ha presentado el boletín de recomendaciones de verano de la biblioteca y centro de documentación 'Luisa Sigea', que este año adopta el formato de un festival literario ficticio bajo el lema 'el cartel donde ellas sí son cabeza de cartel'.

La propuesta, disponible en la web del instituto, reúne un total de 47 obras distribuidas en siete "escenarios" temáticos: Escenario Principal, Carpa de Ideas, Escenario Retro, Escenario Acústico, Zona Viñetas, Grandes Éxitos y Escenario Family. Todos los títulos pueden solicitarse a través de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha.

La biblioteca y centro de documentación 'Luisa Sigea' se encuentra ubicada en la Plaza de Zocodover, 7 (1ª planta), en Toledo, con un horario de atención presencial de lunes a viernes. También puede seguirse en sus redes sociales: Facebook, "Centro de Documentación y Biblioteca Luisa Sigea"; Twitter/X, @BiblioLSigea; e Instagram, @bibliotecaluisasigeaclm

Según informa el Gobierno regional, el Escenario Principal ('Ellas a la cabeza: los grandes conciertos de la narrativa') concentra doce propuestas de narrativa contemporánea, entre ellas 'Las cabras', de Pilar Asuero; 'La ternura', de Paula Ducay; 'Una canción para la siesta', de Victoria Gandini; 'Me llamo Lucy Barton', de Elisabeth Strout; o 'Las carniceras', de Sophie Demange.

La Carpa de Ideas reúne otras doce obras de ensayo y pensamiento feminista, con títulos como 'Insumisas', de Manuel Espín; 'Hija, yo sí te creo', de Patricia Reguero Ríos; 'Trauma y recuperación', de Judith L. Herman; o 'Auge. Género, juventud y extrema derecha', de Alicia Valdés.

El boletín dedica también un espacio a las biografías de mujeres que hicieron historia (Escenario Retro), con la figura de Isabel Zendal como una de sus protagonistas; a la poesía en primera persona (Escenario Acústico); al cómic y la ilustración con firma femenina (Zona Viñetas); y a las autoras clásicas "que abrieron camino" (Grandes Éxitos), con obras de Jane Austen, Emilia Pardo Bazán, Mary W. Shelley o Anne Brontë.

El boletín reserva un apartado específico, el Escenario Family, a las recomendaciones infantiles y juveniles, con seis propuestas adaptadas por edades (desde los 5 hasta los 12 años) que abordan la igualdad, la diversidad afectivo-sexual y la resolución pacífica de conflictos, entre ellas: 'El libro solitario', de Meg Grehan, o 'Manual para superfeministas', de Mirion Malle.

La directora del Instituto de la Mujer, Teresa López Tomé, ha destacado que esta nueva edición del boletín de verano demuestra que "leer es también una forma de liberarnos: cada una de estas historias nos conecta con otras mujeres, con sus luchas y sus aprendizajes, y nos ayuda a entendernos mejor a nosotras mismas".

"Este verano invitamos a toda la ciudadanía a dejarse llevar por estas recomendaciones, a compartirlas en familia o entre amigas, porque la lectura, cuando pone a las mujeres en el centro, también es una herramienta de igualdad", ha añadido.