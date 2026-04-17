La Big Band del Conservatorio Superior de Música de C-LM celebra su primera década con dos conciertos en la región

Archivo - El director de la Big Band, Agustín Lozano. - JCCM - Archivo

ALBACETE 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Big Band del Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha celebrará su décimo aniversario con dos grandes conciertos. El primero de ellos tendrá lugar en Albacete, sede del Conservatorio, mientras que el segundo se celebrará en Puertollano.

Una doble cita en la que la Big Band volverá a desplegar toda la energía, versatilidad y calidad interpretativa que la han convertido en una de las formaciones más destacadas de Castilla-La Mancha, y en la que la agrupación presenta un programa muy variado que recorre diferente standard del jazz y músicas modernas, junto con arreglos y composiciones que aportan una mirada fresca y original, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Esta ecléctica propuesta, de la que los albaceteños y las albaceteñas podrán disfrutar el lunes 20 de abril a las 19.30 horas en el Teatro Circo, reúne swing, funk, latin jazz y también incursiones en otros lenguajes, como versiones para Big Band de J.S. Bach o incluso guiños al thrash metal.

Cabe destacar que, desde su fundación, la Big Band del CSMCLM ha sido un referente en la interpretación de estilos modernos dentro del ámbito académico, sirviendo de puente entre la enseñanza superior y la escena profesional.

Su trayectoria la ha convertido en un emblema del conservatorio y en una formación imprescindible para comprender la vitalidad del jazz y sus cruces con otros géneros y estos dos conciertos forman parte del total de tres que realizará la agrupación este curso lectivo, estando el último programado para el próximo 11 de junio a las 20:00 en el Jardín Botánico de Albacete.

La entrada a estas citas es libre y gratuita y que en la página web oficial del centro (www.csmclm.com) se puede obtener más información sobre los mismos.