Biznaga volverá al estudio en noviembre para grabar su nuevo álbum: "Hay canciones que no hemos hecho nunca"

Archivo - La banda Biznaga - RICARDO RUBIO/EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 9 May. (EUROPA PRESS) -

Biznaga, la banda formada por Álvaro García (voz y guitarra), Jorge Navarro (bajo), Jorge Ballarín (batería) y Álvaro Casado (guitarra), volverá al estudio de la mano de nuevo de Raúl Martín para grabar el que será su sexto álbum de estudio, que será el sucesor de '¡Ahora!' (2024) y cuyos temas "tienen algo distinto".

En una entrevista a Europa Press, la banda, que actuará en El Bonillo (Albacete) el 4 de julio y en Letur (Albacete) el 17 de julio, no ha podido dar muchos más detalles de este nuevo álbum ya que reconoce que no tienen, de momento, muchas más información al respecto de este nuevo trabajo en el que están inmersos.

"A nosotros también nos gustaría tener más información sobre el nuevo disco de Biznaga. Somos los primeros y los mayores interesados en eso, vaya por delante. Nos gustaría marcar el teléfono de los Biznaga del futuro y que me hablaran de cómo ha sido su disco...", apuntan.

No obstante, sí han afirmado que cada nuevo disco que han publicado ha sido "siempre" una "vueltecita de tuerca" en la que la banda ha aportado "algo nuevo". "En este también se va a aportar algo nuevo, todavía es pronto porque queda más de medio año pero los temas que se están haciendo en el local tienen algo distinto y hay canciones que no hemos hecho nunca".

"Ya se verá, porque después vas al estudio y las cosas cambian, se prueban cosas (...) Pero va a haber algo distinto. Igual que hubo un cambio de 'Gran Pantalla' a 'Bremen no existe', ahora habrá un cambio también a este nuevo disco, seguro", subrayan.

DIEZ AÑOS DE CARRERA

Preguntados por los pasos dados a lo largo de su carrera, el grupo afirma que "no ha sido premeditado" y que son "simplemente cuatro amigos" que se ponen a tocar y hacer la música que les gusta "sin mayor pretensión que eso en sí mismo", conscientes de que las decisiones tomadas, hayan sido aciertos o errores, han sido "coherentes" con su manera de ver la vida".

"Los cuatro estamos de acuerdo en que ha sido muy poco a poco y, por ello, las cosas buenas que nos han ocurrido nos han sabido muchísimo mejor también, porque comparamos con otros proyectos que hemos tenido o con nuestros compañeros de escena cuando comenzamos hace diez años y algunos han continuado y otros no. Hemos visto de todo", asumen.

Es por ello por lo que se han mostrado "muy contentos" con su propia historia, su manera de ver las cosas y cómo ha funcionado, conscientes de que su éxito ha tenido que ver "con un montón de cosas", empezando por la gran cantidad de conciertos que han dado.

"Somos una banda que ha girado muchísimo y hemos tocado ante diez, 15 o 20 personas durante muchísimo tiempo. Nos hemos comido kilómetros y kilómetros", admiten, a lo que han sumado la "confianza y la pasión" por lo que hacen y el hecho de que a la gente que le gusta a Biznaga "suele ser gente que se suele quedar".

En este sentido, Biznaga afirma que no es una banda de moda y que su público "no es gente que suele escuchar música de moda". "La gente lo vive como algo importante que le marca y eso hace que vayamos creciendo poquito a poco", han manifestado.

Parte de ese éxito también puede deberse a que la banda ha intentado mantener el control sobre la mayoría de los asuntos musicales y extramusicales que competen al grupo, como "buenos paranoicos, obsesivos, controladores y celosos" de su trabajo y autonomía creativa.

Pese a ello, afirman que a lo largo de este tiempo han aprendido a saber delegar porque es "bueno" para la banda la aportación, el punto de vista y la perspectiva de un agente externo, "que entienda al grupo y entienda cuál es el universo y la idiosincrasia de la banda".

"Aún así somos una banda que le gusta implicarse en todos los pasos y en todas las dimensiones que competen al grupo porque le da valor a todo por igual en lo que se refiere no solo a las canciones sino a la estética, a la comunicación y a lo que transmite el grupo en general", subrayan.

Respecto al panorama musical en España y su situación dentro de la industria, la banda afirma que lleva ya unos tres años viviendo exclusivamente de la música, algo que reconocen que "es una cosa muy extraña" y que a veces genera "disociación". "Nunca pensábamos que esto iba a ocurrir y nunca fue el objetivo", defienden, ante "muchas bandas ahora" que parece que nacen "con esa gran idea".

"Lo nuestro era simplemente para salvarnos a nosotros mismos y a nuestros colegas", subrayan, para añadir que labrarse una carrera musical en este país pasa más "por suerte y picardía" que por "trabajo y sacrificio". Así, reconocen que son "una especie de privilegiados": "No sabemos muy bien cómo ha ocurrido esto, pero nos está ocurriendo".

Los cuatro miembros de Biznaga son conscientes así que también están dentro de la industria musical intentando ser "lo más coherentes" posible. "Con eso, con nuestras contradicciones, con nuestros fallos, nuestros aciertos, hemos aprendido mucho por el camino y será una batalla que durará toda la vida. Pero hacemos lo que podemos con lo que tenemos".

UNA BANDA REIVINDICATIVA

El grupo es una de las bandas más reivindicativas que existe ahora mismo en la música española y sobre su posicionamientos sobre ciertos asuntos, señalan que son "ciudadanos de este mundo". "Cuando vamos a trasladar lo que vemos, oímos y sentimos con respecto al mundo que nos rodea nos resulta difícil esquivar según qué cuestiones que determinan las vidas de las personas".

"Por eso consideramos que es útil, necesario y pertinente hablar sobre esas cuestiones. Cómo lo hagan los demás, yo no lo sé. Pero estar en el mundo, hay que estar en el mundo de una manera política, aunque estar en el mundo son muchas cosas: Desde lo personal y desde lo individual y desde lo de estar en la calle hasta tener un grupo", subrayan.

Uno de esos temas en los que más se ha posicionado la banda es la vivienda y mientras se grababa esta entrevista el Congreso rechazaba el real decreto de vivienda que permitía la prórroga de los contratos de alquiler que vencieran antes del 31 de diciembre de 2027.

Es por ello que lamentan que en el país haya un clima de hartazgo "muy fuerte" en la calle que los "políticos profesionales de todo signo, o están desoyendo o no están haciendo ningún caso. No están sabiendo recoger esas propuestas y ese descontento para darle solución, salida, ni nada. Y eso derivará en un clima aún más cargado".

Así, han señalado que si las medidas que se han decidido tomar, "encima parece ser que van a ser bloqueadas", lo que no hará "más que agravar" el problema que "viene fraguándose desde hace ya bastante tiempo y con todos los visos de que va a ir a peor, por lo que, desgraciadamente, seguirá estando vigente y seguirá siendo pertinente hablar de vivienda a todos los niveles: En los bares, con los amigos, con la familia y, también, en la música, en el cine o en la literatura".

Sobre el hecho de que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, llamase a la movilización, Biznaga señala que si las cosas no se solucionan, las movilizaciones sociales "se tiene que seguir dando". "En ese pulso en la calle la temperatura aumenta, empieza la violencia, quizás legítima, y es ahí cuando llaman a la clase trabajadora violentos. Pero violentos vosotros que no estáis recogiendo nuestras necesidades, nuestros problemas y nuestra infelicidad estructural".

Preguntados por si el posicionarse políticamente les ha pasado factura, han señalado que ha sido beneficioso porque "nos hemos posicionado de manera honesta y muy de acuerdo a nuestros principios y, también a nuestras contradicciones. Y si nos ha perjudicado no nos hemos enterado aunque "hay cierto dinero público gestionado por ciertos tipos de partidos políticos que no se lo van a dar a cuatro izquierdistas, pero como seguimos tocando mucho y muy bien, no nos preocupa".