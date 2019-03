Blanca Fernández cree que el no haber aprobado la Ley de Garantías no pasará factura electoral ni a PSOE ni a Podemos

Publicado 17/03/2019 12:30:50 CET

Opina que si Núñez no obtiene un resultado electoral razonable, "se lo intentarán cargar desde sus propias filas"

TOLEDO, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Blanca Fernández, se ha mostrado convencida de que el hecho de que la Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas no haya sido finalmente aprobada en las Cortes regionales no va a pasar factura electoral ni a PSOE ni a Podemos.

Y es que Fernández ha defendido, en una entrevista con Europa Press, que en caso de que su partido gane las próximas elecciones regionales y se mantenga en el Gobierno autonómico retomará dicha norma, pues es un "compromiso" del presidente regional, Emiliano García-Page.

"No sé si exactamente ese texto --el aprobado por el Consejo de Gobierno-- que entiendo que sí, porque está muy trabajado, pero el Gobierno tiene que continuar no solo con esta ley sino con otras que no han llegado a las Cortes. Si hay continuidad en el Gobierno lo lógico es que haya continuidad en los trabajos del Gobierno", ha expresado la diputada regional, que cree que el hecho de que la Ley de Garantías no haya visto la luz no les va a perjudicar electoralmente.

"La gente es inteligente y sabe que si García-Page tiene un compromiso lo puede cumplir en el mes de marzo o en el mes de junio. La vida no se acaba cuando se convocan elecciones, y los compromisos del Gobierno son compromisos", ha insistido la parlamentaria ciudadrealeña, que ha añadido que "lo responsable ha sido dejarla en 'stand by'". "Podemos tiene un problema en su seno que puede perjudicar a una ley tan importante como ésta", ha justificado Fernández, que ha vuelto a señalar a David Llorente como responsable de la no tramitación de esta norma.

No obstante, Fernández cree que la formación morada "ha trabajado" en esta legislatura y ha hecho un "trabajo serio y honesto, más allá de las dificultades de última hora provocadas por el señor Llorente", que "de manera errónea ha intentado sacar rédito personal y político".

Preguntada sobre si el hecho de que Podemos no haya conseguido aprobar sus leyes le debilita de cara a las elecciones, la diputada socialista ha dicho que lo que "les debilita es su división interna". "Como nos debilitó a nosotros en su momento. No se puede entender que compañeros no tengan una relación fluida y que un diputado presente enmiendas a espaldas de su compañera", ha añadido.

A NÚÑEZ "SE LO INTENTARÁN CARGAR DESDE SUS PROPIAS FILAS"

En otro orden de cosas, y preguntada sobre si el candidato del PP, Paco Núñez, debería dimitir en caso de cosechar un mal resultado el próximo mes de mayo, Fernández ha asegurado que los 'populares' "se equivocaron eligiéndole a él y lo saben".

"Posiblemente con esa posición de debilidad, si Núñez no obtiene un resultado electoral razonable, se lo intenten cargar desde sus propias filas, porque es muy evidente que no se le reconoce el liderazgo, y en ese sentido Núñez si tiene un problema", ha aseverado.

En cuanto a la candidata de Ciudadanos a la Junta de Comunidades, Carmen Picazo, la diputada socialista, tras señalar que su formación no ha iniciado contactos con ella, ha agregado que de la aspirante de la formación naranja a la Presidencia de la Junta de Comunidades solo sabe que es concejala en Albacete.

"Orlena (de Miguel) --ha dicho en referencia a la portavoz de Ciudadanos-- ha hecho un buen trabajo, ha estado en todos los sitios y me extrañó la decisión, pero hay claves internas de Ciudadanos que no manejo y no puedo explicar por qué ha pasado eso", ha añadido Fernández, que sobre la decisión de la formación naranja de que Juan Carlos Girauta lidere la candidatura al Congreso por Toledo, ha defendido que los diputados de provincia "tienen que conocer bien su tierra, no despegarse de ella y tener muy claro que pisar moqueta en Madrid no es incompatible con seguir pisando los pueblos y hablar con la gente de siempre".

"Creo que Girauta no tiene el valor añadido que tenemos los de la tierra. No sé cómo podrá jugar en su partido. Siempre es más acertado apostar por gente que conoce la tierra, que la siente y vive en ella", ha insistido.

FALTA DE CONSENSO EN LA REFORMA DE LA LEY ELECTORAL

La portavoz de los parlamentarios socialistas también ha asegurado que el Ejecutivo no ha podido llevar a cabo la reforma de la Ley Electoral por "falta de consenso", pues considera que ningún partido debe asumir la modificación de forma unilateral.

"Cospedal pago caro ese error y Page dejó claro que él quería encontrar consenso para que la Ley Electoral no fuera un arma arrojadiza generando desconfianza en la ciudadanía", ha defendido Fernández, que ha precisado que la que está a punto de expirar ha sido una legislatura "atípica", pues en ella ha habido dos elecciones generales que han hecho que haya habido partidos que "han estado en campaña electoral de forma permanente".

Sobre la posibilidad de que en caso de negociar apoyos, el PSOE tuviese que ceder la Presidencia de las Cortes a otra formación política, tras precisar que su partido no ha llegado a plantearse ese escenario, ha señalado que lo más importante cuando pactan dos partidos "no es qué sillón se pacta, si no qué políticas se pactan".

"No nos hemos planteado el escenario de repartir cargos de responsabilidad de ningún tipo porque, dependiendo de lo que arrojen las urnas, lo que hay que empezar a negociar con las distintas fuerzas parlamentarias son las políticas que queremos que se lleven a cabo en la siguiente legislatura", ha dicho Fernández, que ha añadido que "hay tareas por delante bastante serias como para ahora repartir sillones".

Por último, la diputada ciudadrealeña, que tras dos legislaturas dejará su escaño en el Convento de San Gil para iniciar nueva andadura en el Congreso de los Diputados, ha lamentado que en sus primeros cuatro años en las Cortes, los del Gobierno de María Dolores de Cospedal, el PP, "en lugar de gobernar para mejorar la vida de la gente, se dedicó a hacer oposición a la oposición".

"Los ataques de Cospedal, las querellas, los insultos y sus políticas durísimas sirvieron para unirnos, hacernos piña, ser más fuerte y seguir defendiendo en lo que creemos", ha añadido Fernández, que sobre esta legislatura que termina ha dicho que ha sido la de la negociación, pues al no tener el PSOE una mayoría absoluta, ha tenido que pactar "absolutamente todo".

"Ha sido una experiencia bonita pero a veces frustrante. Me da tristeza que acabe así la relación con Llorente con el que hemos hecho cosas buenas para mejorar la vida de las personas", ha concluido Blanca Fernández.