Bodega Las Calzadas, Quinta de Aves, Viñedos Monumentales y Ruta vino de Almansa, nominados a Best in Class Wind Awards

El conquense Carlos Cañas, sumiller del Restaurante Raff San Pedro de Cuenca - GUÍA WINE UP

TOLEDO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conquense Carlos Cañas, sumiller del Restaurante Raff San Pedro de Cuenca; Bodega Las Calzadas ubicada en Pozoamargo (Cuenca), Bodegas Quinta de Aves de Moral de Calatrava, Viñedos Monumentales situada en Corral de Almaguer y la Ruta del vino de Almansa, han sido nominados a los Best in Class Wine Awards 2025, organizados por la Guía Wine Up.

Se trata de los nominados con rostro castellanomanchego a los Best in Class Wine Awards 2025, los galardones de la Guía Wine Up que celebran la excelencia, la calidad y la singularidad en el mundo del vino.

Los vinos son catados a ciegas y se han elegido de una forma "justa y objetiva", pero hay otros reconocimientos para los que desde la organización se pide "colaboración". Las personas interesadas ya pueden votar por sus favoritos en cada categoría y formar parte de este reconocimiento que pone en valor "el esfuerzo, la calidad y la pasión de quienes hacen grande al vino".

Las votaciones estarán abiertas hasta las 23.59 horas del martes 10 de marzo. Se puede votar en el siguiente link https://wineup.es/2026/02/18/nominados-best-in-class-wine-awards-2025-guia-wine-up/

Los galardones se entregarán el próximo 18 de marzo, durante la ceremonia oficial de la Guía Wine Up que tendrá lugar en el hotel Inhala Garden de Madrid a partir de las 20.30 horas.

NOMINADOS CASTELLANOMANCHEGOS

El conquense Carlos Cañas, sumiller del Restaurante Raff San Pedro de Cuenca, ha sido nominado en la categoría de 'Jóvenes valores de la sumillería'. Por su parte, la Bodega Las Calzadas ubicada en Pozoamargo (Cuenca) ha sido nominada en la categoría de 'La mejor propuesta de enoturismo'.

En la categoría 'Bodega revelación' encontramos a la Bodegas Quinta de Aves de Moral de Calatrava y Viñedos Monumentales situada en Corral de Almaguer. Asimismo, la Ruta del vino de Almansa ha sido nominada en la categoría 'A la mejor ruta de vinos por descubrir'.