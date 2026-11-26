El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante un mitin electoral, en el Palacio de Congresos Europa, a 21 de noviembre de 2026, en Vitoria, Álava, País Vasco (España). El acto se enmarca dentro de la campaña elec - Iñaki Berasaluce - Europa Press

ALBACETE 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha pedido concentrar "todos los votos progresistas, todo el voto demócrata y todo el voto moderado" en el Partido Socialista para que los socialistas consigan el segundo diputado en la provincia de Albacete, que "va a ser clave para que tengamos una mayoría parlamentaria en el Congreso y para que Pedro Sánchez pueda seguir siendo presidente del Gobierno".

"Las elecciones del próximo 29 nos jugamos eso, que España mire al futuro, que España avance o que España retroceda 70 años", ha asegurado Bolaños en Almansa.

A la localidad albaceteña se ha desplazado este jueves el ministro para reunirse con pensionistas. Allí, ha apuntado que "la pensión media durante el periodo de gobierno de Pedro Sánchez ha aumentado 500 euros". Sin embargo, ha criticado, si se hubiera aplicado la ley del Partido Popular del año 2013, "la subida hubiera sido de un 0 al año con independencia de lo que subiera la vida". "Esto hubiera supuesto que en los ocho últimos años las pensiones de nuestros jubilados hubieran aumentado 30 euros".

"Es decir, con Pedro Sánchez, la pensión media sube 500 euros al mes, con el Partido Popular y con la derecha hubiera subido 30 euros al mes. La diferencia son 470 euros al mes", ha defendido Bolaños.

Según ha apuntado, "los pensionistas españoles se juegan que su pensión se siga actualizando lo que sube la vida, lo que suba el IPC.

Esto es fundamental para que tengan dignidad, para que tengan una pensión después de haber trabajado durante décadas en su vida, para que tengan una pensión digna y puedan vivir con tranquilidad".

Dicho esto, ha advertido de que la derecha acaricia la idea también de convertir el sistema público de pensiones "en un sistema mixto, público-privado". "Es decir, que quien tenga capacidad económica pueda hacer aportaciones a fondos de pensiones privados y tenga mejor pensión, y quien no la tenga, tenga una peor pensión, una pensión de miseria, que es lo que desea la derecha y la ultraderecha", ha afeado.

DEBATE A CUATRO

De otro lado, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes se ha referido al debate a cuatro entre los cuatro principales candidatos de las cuatro principales fuerzas políticas.

"Los verificadores de la verdad tienen tarea esta noche. Dado los antecedentes del señor Feijóo en el debate a dos, y dado que hoy va a asistir también el señor Abascal, tengo entendido que la academia va a multiplicar por 5 el número de verificadores de la verdad y cortos se van a quedar porque estos dos señores diciendo mentiras en estéreo puede ser un espectáculo el que veamos esta noche en el debate a cuatro".

Según ha explicado, el planteamiento de Pedro Sánchez esta noche "va a ser ser educados, ser respetuosos, decir la verdad, contar nuestra hoja de servicios en el gobierno y también cuál es el proyecto para los próximos cuatro años de avance en derechos y en refuerzo del estado del bienestar que queremos plantear a los españoles".

"Las elecciones del 29 son muy importantes en la historia de nuestra democracia porque por primera vez desde la dictadura nos jugamos que haya ministros nostálgicos del franquismo machistas, racistas, xenófobos, negacionistas del cambio climático en el gobierno, que eso pasaría si hubiera un gobierno del Partido Popular y Vox".

Finalmente, Bolaños ha manifestado que el Partido Socialista está en disposición de ganar las próximas elecciones el próximo domingo.

"Estamos en disposición de revalidar una mayoría progresista. Necesitamos una participación alta, eso sí, y con un 75% de participación habrá mayoría progresista, habrá gobierno socialista y habrá presidente Pedro Sánchez".