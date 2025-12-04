Bomberos Sofocan Un Incendio En Un Local De La Calle Hermanos Becerril De Cuenca. - BOMBEROS DE CUENCA

CUENCA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos de Cuenca han intervenido, con el apoyo de los efectivos de la Policía Local y Nacional, en un incendio declarado este jueves en un local de la calle Hermanos Becerril de Cuenca.

Según la información facilitada por los agentes municipales en su cuenta de Instagram, el aviso se ha producido en torno a las 15.10 horas y ha sido necesario cortar temporalmente la vía para facilitar el trabajo de los servicios de emergencia que se han desplazado a la zona.

El tráfico se ha restablecido cuando los bomberos han declarado como extinguido el incendio.