El borrador de la ley de brecha salarial C-LM iniciará los trámites para abrirse a consulta pública a finales de 2025

La consejera de Igualdad, Sara Simón, clausura el programa sobre corresponsabilidad que CCOO ha desarrollado con apoyo del Gobierno regional. - JCCM/DAVID ESTEBAN GONZALEZ

TOLEDO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El borrador del anteproyecto de ley de medidas para reducir la brecha salarial en Castilla-La Mancha comenzará con los trámites para iniciar la consulta pública a final de este 2025, y el Gobierno regional confía en que pueda estar aprobada "a lo largo del año 2026".

Así lo ha especificado a preguntas de los medios la consejera de Igualdad, Sara Simón, junto al secretario regional de CCOO, Javier Ortega, y la secretaria de Mujeres, Igualdad y Juventud de CCOO Ana Villaseñor, antes de participar en una actividad del Programa Corresponsables en Toledo.

La ley "vendrá con una financiación ajustada y suficiente para poner en marcha las políticas que se van a desarrollar a través de ella", ha destacado Simón.

En estos momentos, el Gobierno regional trabaja "en ese periodo inicial de acordar las medidas", y de la mano de sindicatos y patronal quiere cerrar un primer borrador, "ese primer gran pacto, para a partir de ahí poder seguir trabajando en la misma".

CRÍTICAS PP GUADALAJARA

De otro lado, frente a las críticas del PP Guadalajara que denuciaba el pasado viernes que la Junta quería que consistorios asumieran la "carga económica" del Plan Corresponsables, la consejera de Igualdad ha defendido que el Ejecutivo regional ha asumido el dinero que ha puesto el Ministerio de Igualdad, además de fondos propios por valor de un millón de euros.

"Le hemos pedido a los ayuntamientos y a las diputaciones que se sumen a este plan entendiendo que es absolutamente asumible, que se impliquen de una manera monetaria, poniendo presupuestos en las políticas de igualdad", ha remarcado.

Agradeciendo el esfuerzo que han hecho las diputaciones para ayudar a los municipios de menos de 10.000 habitantes, ha indicado que en el caso de los muncipios que superan los 10.000 habitantes, el Gobierno regional ha pedido a los ayuntamientos que se sumen también, poniendo recursos propios a este plan.

Entiende la consejera que está muy bien "vender estas acciones cuando viene la financiación íntegra del Gobierno de Castilla-La Mancha", y ha señalado que le cuesta mucho pensar que "un ayuntamiento de una capital de provincia que se gasta 600.000 euros en poner luces de Navidad", no pueda tener "40.000 euros, para poder poner en marcha políticas de igualdad".

"Si no lo quieren poner, pues entonces será porque desde luego no estén comprometidos con las políticas de igualdad o quizás porque sus socios de gobierno no creen en las políticas de igualdad y que piensan que estos son chiringuitos y dinero que se está tirando a la basura", ha aseverado.

CUARTO PLAN

Sobre la última edición del IV Plan Corresponsables el Gobierno regional cifra en 700 los ayuntamientos que se han sumado en la región, de los 900 que tiene Castilla-La Mancha.

El pasado viernes pasado terminaba el plazo de los ayuntamientos para incorporarse y la Junta trabajar en cuantificar completamente cúantos ayuntamientos se han incorporado para poder desarrollar este plan.

"Estamos satisfechas de todas las personas que se han involucrado en este plan, de todas las familias a las que hemos llegado". En estas cuatro ediciones del Plan Corresponsables, se ha conseguido poner en marcha más de 3.000 puestos de empleo, especialmente en las zonas rurales, ocupados por mujeres.

37 mujeres han sido asesinadas, una de ellas en Guadalajara, y es aquí justamente en este marco donde tenemos que meter a los hombres en la igualdad y en la corresponsabilidad porque sin ellos va a ser imposible llegar a esto.

CCOO PIDE RECURSOS PARA LA LEY

De su lado, el secretario regional de CCOO ha lamentando que a brecha salarial "sigue siendo una triste realidad, especialmente en Castilla-La Mancha", por lo que ha demandado que la ley de brecha salarial destine importante recursos públicos a medidas para ayudar a las personas que necesiten delegar el cuidado de sus hijos.

"Las mujeres cobran un 18% menos que los hombres teniendo en cuenta que el salario medio es inferior a la media nacional", ha recordado Ortega.

Por lo tanto, para el líder de CCOO es "imprescindible que a través de las empresas, de los planes de igualdad, de la negociación colectiva" se siga trabajando "en medidas que favorezcan la corresponsabilidad y la conciliación".

Respecto al Plan Corresponsables, los talleres organizados por CCOO han llegado a más de mil personas. Ortega apela a desarrollar, tanto en los centros de secundaria como en los propios colegios, estas iniciativas, para "que desde esas edades se entienda que la corresponsabilidad es algo necesario y natural en una sociedad moderna, igualitaria y avanzada".

En la misma línea, la secretaria de Mujeres, Igualdad y Juventud del sindicato ha destacado el trabajo de CCOO por llevar la igualdad a las empresas, por hacer que los planes de igualdad se cumplan y "que la corresponsabilidad sea efectiva".