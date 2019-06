Braulio Rodríguez celebra este viernes un decenio al frente del Arzobispado de Toledo

Publicado 18/06/2019 11:43:09 CET

TOLEDO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Este viernes, 21 de junio, se cumple un decenio de la toma de posesión de Braulio Rodríguez como arzobispo de Toledo, en un acto celebrado en la Catedral Primada de Toledo en el que tomó el relevo a Antonio Cañizares, que estuvo al frente de la Diócesis siete años.

Este aniversario, que tendrá lugar en plena festividad del Corpus Christi, llega pocos meses después de que el primado toledano haya mandado una carta al Papa presentando la renuncia al gobierno pastoral de la Diócesis, tras cumplir el pasado mes de enero 75 años.

No obstante, tal y como explicaron fuentes del Arzobispado a Europa Press, la misiva de renuncia no significa que Rodríguez vaya a dejar su cargo 'ipso facto', pues tiene que esperar a la decisión que tome al respecto el Papa. "Normalmente suele haber una prórroga de unos cuantos años", han asegurado estas mismas fuentes, que añadieron que no se sabe cuándo el Pontífice acepta la renuncia y nombra a un sustituto.

Fue el 16 de abril de 2009 cuando el Papa Benedicto XVI lo nombró arzobispo de la Sede Metropolitana de Toledo. Rodríguez, nacido en Aldea del Fresno (Madrid) el 27 de enero de 1944, fue ordenado sacerdote en Madrid, el 3 de abril de 1972, y consagrado obispo de Osma-Soria, el 20 de diciembre de 1987.

Realizó estudios en el Seminario Menor y Mayor de Madrid, donde cursó estudios humanísticos, filosóficos y teológicos. En 1973 obtuvo la Licenciatura en Teología Bíblica en la Universidad Pontificia de Comillas. Tras dos años de estudios en L'Ecole Biblique de Jerusalén, se diplomó en Sagrada Escritura, y ya en 1990 alcanzó el grado de Doctor en Teología Bíblica por la Facultad de Teología del Norte, con sede en Burgos, con la tesis doctoral 'El proceso de Jesús ante el sanedrín y la catequesis cristiana primitiva'.

El Santo Padre Juan Pablo II lo nombró obispo de Osma-Soria el 13 de noviembre de 1987. Recibió la consagración episcopal el 20 de diciembre de 1987. El 12 de mayo de 1995 fue trasladado a la sede episcopal de Salamanca, tomando posesión el 9 de julio. El 28 de agosto de 2002 fue promovido arzobispo de la sede Metropolitana de Valladolid, de la que tomó posesión el 13 de octubre del mismo año, y el 20 de junio de 2003 recibió en Roma el palio de manos del Papa Juan Pablo II.

Dentro de la Conferencia Episcopal Española ha sido miembro de las comisiones episcopales de Liturgia (1987-96 y desde 2005), Doctrina de la Fe (1987-90) y Apostolado Seglar (1990-99), presidiendo la Subcomisión de Familia y Vida (1996-99) y la Comisión de Apostolado Seglar (1999-2005) y vicecanciller de la Universidad Pontificia de Salamanca (1995). Actualmente es presidente de la Comisión de Pastoral.