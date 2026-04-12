Brazatortas exhibirá del 17 al 19 de abril drones y tecnología de seguimiento GPS en su tercera Feria de la Caza

Cartel de la Feria de la Caza de Brazatortas. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Brazatortas se prepara para la tercera edición de su Feria de la Caza, evento que transcurrirá del viernes 17 al domingo 19 de abril con numerosas propuestas, entre rehalas, exhibiciones de vehículos y maquinaria, gastronomía y 45 expositores de guarnicionería, taxidermia, ropa técnica, gestión cinegética, sobre todo.

El catálogo de contenidos ocupará a pleno rendimiento espacios el Pabellón municipal, tres carpas auxiliares e incluso la propia piscina municipal, con citas programadas que incluyen también charlas técnicas y actividades lúdicas, además de exposiciones de aves rapaces, vehículos 4x4, simulador de tiro o taller de tatuajes.

Según informa el Consistorio, las actividades comenzarán el viernes 17, como 'Día de la mujer rehalera', y una serie de talleres formativos, destacando la incorporación de exhibiciones de vuelo de drones, tanto en el interior como en el exterior del recinto, para mostrar su aplicación en el análisis de terrenos y la vigilancia ganadera.

En el apartado de formación ambiental, se han programado para la jornada matinal talleres de cetrería y silvestrismo, con una jornada matinal dedicada específicamente a los alumnos del colegio local que van a articular respectivamente el Club Deportivo Volcán El Morrón y Aldasur Control.

Por la tarde habrá también demostraciones técnicas que incluyen el trabajo de hurones en majano a cargo de Huroneros 'La Alhambra' y el vuelo de aves rapaces al señuelo, así como cata de miel de mil flores, romero y retama, de aceite de oliva de la Cooperativa Cristo de Orense, de vinos maridados del Grupo Dcoop y de sobrasada. También podrá asistir al recital musical del grupo Mucho Pop.

El sábado 18 concentrará los eventos de mayor carga tecnológica.

Se llevará a cabo una demostración nacional de tele seguidores, donde se soltarán dos rehalas en los cerros próximos al Pabellón para monitorizar en tiempo real, mediante una pantalla de gran formato, el movimiento, reagrupamiento y trabajo de los perros mediante GPS.

Completa la mañana la celebración de un campeonato de silvestrismo, que luego se completará con la conferencia de Miguel Ángel Gallego, de la Asociación de Silvestrismo 'Arte y Tradición', una concentración ecuestre con pasacalles y ruta a caballo y pasacalles de colleras.

La tarde de esta jornada central comenzará a las 16.00 horas con la actuación del Grupo Alborea, seguida de una exhibición de arrastre de mulos con peso, clase magistral de corte de jamón a cargo de Morales y una cata de vinos de la Finca Casa Lobos, además de con el espectáculo musical de la Orquesta El Sol.

Por último, el domingo 19 estará marcado por una nueva cita de divulgación con la ponencia 'Nuevos retos de la digitalización del sector agrario, cinegético y ganadero', a cargo de Fernando Muñoz Romero, y una sesión sobre seguridad en las monterías coordinada por Monterías Riquelme.

El cierre dominical de la III Feria de la Caza de Brazatortas contará con un pasacalles de colleras y una nueva exhibición de entre las 35 rehalas participantes, algunas procedentes de puntos como Cataluña, que se irán turnando cada día a razón de una veintena, además de cata de vinos de Bodegas El Ola y habrá nuevamente música en directo con Trío Aranzazu.

CITA GASTRONÓMICA

En estos días, la vertiente gastronómica será permanente, con degustaciones de caldereta de ciervo, hamburguesas de venado y croquetas de gamo.

Además, se mantendrá una zona infantil en la piscina municipal con talleres de pintura y cetrería, con el objetivo de facilitar la asistencia de familias.

Para el alcalde, Pablo Toledano, esta feria es una herramienta necesaria para el desarrollo del municipio. "El sector cinegético ha marcado la existencia de Brazatortas y es un motor vivo que queremos seguir fomentando".

De ahí que el equipo de Gobierno destine un presupuesto cercano a los 60.000 euros, "que se justifican por el retorno económico que supone".

"Es una inversión en sí misma, porque significa que están llenos los restaurantes y las casas rurales, al tiempo que proyecta una imagen de referencia que trasciende la provincia y la región, en un sector que mueve mucha actividad económica durante las temporadas de caza y nos permite seguir luchando contra la despoblación", apostilla el regidor.