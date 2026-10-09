Bruselas elige dos proyectos españoles más en los estratégicos para el suministro de minerales raros, uno en Abenójar

Archivo - El vicepresidente ejecutivo de Prosperidad y Estrategia Industrial de la Comisión Europea, Stéphane Séjourn, participa en un desayuno informativo de Fórum Europa, a 2 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

BRUSELAS/CIUDAD REAL, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha presentado este viernes una segunda tanda de 46 proyectos estratégicos para la extracción, procesamiento y reciclaje de materias primas críticas en la Unión Europea entre los que ha incluido dos españoles: uno de extracción de cobre promovido por Cobre San Rafael y otro para el procesado de wolframio pilotado por la minera Abenjar Tungsten, en Abenójar (Ciudad Real).

"Europa está redoblando sus esfuerzos como nunca antes para recuperar su soberanía sobre las materias primas críticas", ha defendido en una rueda de prensa en Bruselas el vicepresidente europeo de Prosperidad y Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, quien ha explicado que se prevé que los proyectos necesiten una inversión de cerca de 21.100 millones de euros para ponerse en marcha.

El pasado año, Bruselas ya designó una primera ronda de 47 proyectos estratégicos en suelo europeo y otros 13 en países terceros que están aún en fase de desarrollo y a ellos se sumará ahora este segundo listado, en el marco de una iniciativa que les garantiza simplificación de trámites para acelerar su puesta en marcha, asistencia para conectar a proveedores y compradores y apoyo para acceder a financiación.

Con todo, pese al anuncio de los proyectos seleccionados, el Ejecutivo comunitario no ha detallado de que modo contribuirá a ellos, ya que la designación de estratégicos no garantiza un acceso automático a fondos europeos. La Ley de Materias Primas Críticas sí establece que el proceso de concesión de permisos no debe exceder los 27 meses para los proyectos de extracción y los 15 meses para otros proyectos, con sujeción a las condiciones establecidas en la legislación de la UE y nacional.

El objetivo en todo caso es fortalecer las cadenas de valor europeas en sectores como el de las baterías, la defensa, la industria aeroespacial e imanes permanentes y no depender más del 65% de un país tercero, en especial de China. La Unión quiere tener la capacidad suficiente para extraer a más tardar en 2030 al menos el 10% de los minerales estratégicos que consume y para transformar el 40% y reciclar el 25%.

Los nuevos "Proyectos Estratégicos" se ubican en Bélgica, Bulgaria, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Lituania, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, España y Suecia, y fueron seleccionados entre 102 solicitudes recibidas, en base a criterios como su contribución a la seguridad del suministro, la viabilidad técnica, la sostenibilidad y los beneficios transfronterizos.

Los nuevos proyectos abarcan 15 de las 17 materias primas estratégicas contempladas en la Ley de Materias Primas Críticas, incluidos el litio, el níquel, el cobalto, el manganeso y el grafito, que "contribuirán a diversificar el suministro en la cadena de valor de las baterías de la UE", según indican fuentes comunitarias.

Además, las iniciativas relacionados con el magnesio y el wolframio servirán para las cadenas de valor de la defensa y la industria aeroespacial, mientras que los proyectos que abarcan elementos de tierras raras contribuirán al sector de los imanes permanentes. La nueva lista también incluye proyectos relacionados con el titanio y el silicio metálico.