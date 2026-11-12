El Buero Vallejo de Guadalajara acoge el 22 de noviembre la VII gala benéfica 'Mi Voz por Tu Sonrisa. Sin etiquetas'

Presentación de la gala benéfica 'Mi Voz por Tu Sonrisa. Sin etiquetas'. - AYUNTAMIENTO

GUADALAJARA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, acompañada por los concejales Roberto Narro y Eva Henche, junto a Nati Baldominos, fundadora de Mi Voz Por Tu Sonrisa, ha presentado este jueves la séptima edición de la gala benéfica 'Mi Voz por Tu Sonrisa. Sin etiquetas', que se celebrará el próximo 22 de noviembre, a las 19.00 horas, en el Teatro Auditorio Buero Vallejo.

La gala, organizada por 'Mi Voz Por Tu Sonrisa', entidad declarada de utilidad pública, se ha consolidado como una de las citas solidarias más especiales de la ciudad, convirtiendo la música en una herramienta de inclusión, sensibilización y apoyo a las personas con discapacidad, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

Además, constituye una acción de concienciación con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora cada 3 de diciembre.

Durante la presentación, la alcaldesa destacó el valor humano de esta iniciativa y el trabajo constante de la asociación en favor de las personas con discapacidad y sus familias.

Guarinos agradeció la implicación de Nati Baldominos y de todos los voluntarios, colaboradores y profesionales que hacen posible el proyecto, subrayando que "las personas son el proyecto más importante que puede tener cualquier administración" y poniendo en valor una comunicacion@aytoguadajara.es iniciativa que fomenta la inclusión real a través de la convivencia y la participación.

Por su parte, Nati Baldominos explicó que el principal objetivo de la gala es demostrar que la inclusión es posible cuando se generan espacios compartidos entre personas con y sin discapacidad.

"La solidaridad, como la música, no entiende de etiquetas", afirmó, recordando que la asociación desarrolla durante todo el año proyectos dirigidos a mejorar la calidad de vida de sus usuarios mediante actividades musicales, formativas y de desarrollo personal.

Sobre el escenario participarán Nati Baldominos y los músicos voluntarios de la asociación, junto al coro Guadspel, integrado por personas con y sin discapacidad y familiares de usuarios de la entidad; el conocido cantautor y médico Manuel Millán, que actuará acompañado por su hijo; y el músico Antonio Belmonte, que se desplazará desde Albacete junto a su familia para sumarse de forma altruista a esta cita solidaria.

Como en ediciones anteriores, uno de los momentos más emotivos de la velada será la entrega de los Reconocimientos a la Solidaridad, destinados a agradecer la colaboración de personas y colectivos que han contribuido al desarrollo de los fines sociales de la asociación.

En esta edición serán distinguidos Paloma Santos, la asociación Romancos al Campo, la Peña Escopitos, el Club Adapta Campo Real y la Asociación Amigos de la Biblioteca de Guadalajara.

En la entrega de estos reconocimientos participarán destacadas personalidades del ámbito institucional, empresarial, social y cultural como Carmelo García, rector de la Universidad de Alcalá; el torero Víctor Hernández; el presidente de la Federación de Comercio y Servicios de Guadalajara, Francisco José Pérez; el director de Nueva Alcarria, Alfredo Palafox; el director provincial de Ibercaja Banco, Roberto Villaverde; la directora comercial territorial de CaixaBank, Noelia Pérez; y el cantante Chema Abascal, entre otros invitados.

Durante la presentación, los concejales Eva Henche y Roberto Narro destacaron igualmente el valor educativo, social e integrador de la iniciativa.

Narro ha vinculado además el mensaje de la gala con el lema del Consejo Municipal de la Infancia para este año, "Estamos aquí", reivindicando la plena participación e inclusión de todos los niños y jóvenes en la sociedad.

'Mi voz por tu sonrisa' trabaja actualmente con 58 familias y acaba de poner en marcha de un nuevo proyecto de continuidad para cuando lo jóvenes pasan a etapa adulta, con el objetivo de seguir favoreciendo su autonomía personal, sus habilidades sociales y su participación en la sociedad.

Precisamente, dos usuarias de este nuevo programa, María y Fátima, han participado también en la rueda de prensa para compartir su experiencia.

Ambas han trasladado la ilusión con la que preparan su participación en la gala, reconocieron sentirse "muy contentas" pero también nerviosas ante la cercanía del evento y agradecieron públicamente el trabajo y el apoyo que reciben de sus monitores y de todas las personas que forman parte de la asociación.

La recaudación obtenida a través de las entradas-donativo (10 euros) se destinará tanto a los proyectos de Mi Voz Por Tu Sonrisa como a otras entidades sociales de Guadalajara