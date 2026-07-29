La bula de León XIV que convoca el primer Año Jubilar de la historia de Catedral Toledo se proclamará el 15 de agosto

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TOLEDO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Catedral de Toledo vivirá el próximo 15 de agosto, festividad de la Virgen del Sagrario, una de las jornadas más significativas del VIII Centenario, y es que la celebración estará marcada por la proclamación pública de la Bula pontificia con la que el papa León XIV convoca el primer Año Jubilar de la historia de la Catedral de Toledo, un acontecimiento que abrirá el camino hacia el inicio del Jubileo, el próximo 25 de octubre.

Con este motivo, y de forma extraordinaria, dentro del también Centenario de la coronación pontificia de la Virgen del Sagrario, una vez finalizada la Santa Misa, en la mañana del 15 de agosto, la procesión por las naves de la Catedral, al llegar a la Puerta Llana, continuará hasta la Plaza del Ayuntamiento, donde, ante la Puerta de Reyes, tendrá lugar la solemne lectura de la Bula del papa León XIV ante la imagen de nuestra Patrona, ha informado la Catedral en nota de prensa.

El acto estará presidido por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, y contará con la presencia de las autoridades eclesiásticas y civiles. Una vez concluido el acto de proclamación de la Bula en el atrio de la Catedral, la procesión regresará nuevamente al templo para concluir su recorrido.

LA PUERTA DE REYES Y SU SIMBOLISMO

La elección de la Puerta de Reyes reviste un profundo significado, ya que será la Puerta Santa durante el Jubileo. A partir del próximo 25 de octubre, miles de peregrinos la cruzarán para participar en el Año Santo concedido por el Santo Padre con motivo del VIII Centenario de la Catedral Primada.

Las celebraciones en honor a la Virgen del Sagrario comenzarán el próximo 7 de agosto con el tradicional Octavario, que se prolongará hasta el día 14. Precisamente el 14 de agosto se cumplirán ochocientos años de la colocación de la Primera Piedra de la actual Catedral de Toledo, un hecho que marcó el inicio de la construcción del templo gótico y cuyo recuerdo permanece como uno de los grandes hitos de la historia de la Catedral.

Con motivo de esta efeméride, el Cabildo Primado entregará a todos los asistentes a la celebración litúrgica del último día del Octavario una réplica de la Primera Piedra como obsequio conmemorativo del VIII Centenario.

Con este gesto, la Catedral quiere invitar a los fieles y visitantes a participar de una celebración que une el recuerdo de sus orígenes con la preparación del primer Año Jubilar de su historia.