Buscan a un niño de 9 años desaparecido en Tomelloso el 20 de septiembre

Buscan a un niño de 9 años desparecido en Tomelloso el 20 de septiembre - CNDES

CIUDAD REAL 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES), dependiente del Ministerio del Interior, ha informado de la desaparición de un niño de 9 años desaparecido en Tomelloso el pasado 20 de septiembre.

José Antonio P.M., de constitución física normal, con ojos marrones, y pelo liso, corto y color castaño, mide 1,35 centímetros de altura, según ha descrito la alerta lanzada desde este organismo.

Si alguien dispone de información sobre su paradero, el Centro Nacional de Personas Desaparecidas recomienda contactar con la Guardia Civil a través del 062.