Bustinduy dice que Irene de Miguel es una "extraordinaria candidata" para la que pide el voto porque "no da igual"

La candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, en el acto de arranque de la campaña electoral. - UNIDAS POR EXTREMADURA

TOLEDO 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha asegurado este viernes que la izquierda en Extremadura tiene en Irene de Miguel a una "extraordinaria candidata" para la que ha pedido el voto de cara a las elecciones del 21 de diciembre, incidiendo en que "no da igual a quién votar" ni a "quién confiamos la responsabilidad de gestionar la cosa pública".

Preguntado sobre la campaña electoral en Extremadura durante su visita al Hospital Nacional de Parapléjicos en Toledo, el ministro ha dicho conocer desde hace mucho tiempo a la candidata de Unidas por Extremdura, mostrándose convencido de que "va a dar la sorpresa y va a obtener un extraordinario resultado".

En este contexto, ha remarcado que no da igual a quién se vota así como las "consecuencias que tiene que los servicios públicos estén en manos de quienes no lo respetan".

"Lo hemos visto en Madrid con las residencias, lo hemos visto en Castilla y León con los incendios, lo vimos en Andalucía con la crisis de los cribados en la sanidad pública, lo hemos visto este último año vergonzoso en la Comunidad Valenciana. No da igual quién gestione la cosa pública", ha subrayado.

Al respecto, Bustinduy se ha referido al programa electoral de la izquierda y de Unidas por Extremadura, que consiste en una "defensa del Estado del Bienestar y de los servicios sociales", desenado "la mejor de las suertes" para Irene de Miguel y para esta formación, para la que ha pedido el voto coincidiendo con el arranque de la campaña electoral.