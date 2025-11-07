Bustinduy, pese a ruptura con Junts, no cejará en su empeño para preservar medidas que afecten a derechos sociales

LA RODA (ALBACETE), 7 (EUROPA PRESS)

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, no va cejar en su empeño por que las medidas que afecten a los derechos sociales de la ciudadanía salgan adelante, a pesar de que Junts haya materializado su ruptura con el PSOE.

"Mi determinación es completa, es total y no podría ser de otra manera. Yo trabajo por el interés general y por mejorar las condiciones de vida de las familias trabajadoras en España", ha remarcado a preguntas de los medios en La Roda (Albacete), sobre si confía en que los acuerdos no se rompan en materia de servicios sociales, pese al movimiento del partido independentista.

En este punto, ha admitido que "es una legislatura compleja", con "una mayoría parlamentaria compleja", una realidad que "salió de las urnas, un reflejo democrático de lo que se votó en las urnas".

"Incluso en esas condiciones hay cuestiones que han sido capaces de ubicarse por encima de la contienda ideológica o partidista, porque responden al interés general, en materia de política social, para mejorar las condiciones de vida de las mayorías trabajadoras en España", ha destacado el ministro del ramo.

Un consenso que "se ha abierto paso hasta ahora", posición en la que va a seguir trabajando "con total determinación".