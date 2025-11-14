Caballero abre este lunes en las Cortes la ronda de comparecencias de Gobierno para explicar el proyecto de presupuestos

Archivo - El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; y los vicepresidentes primero y segundo, José Luis Martínez Guijarro y José Manuel Caballero, en las Cortes. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno inicia este próximo lunes, 17 de noviembre, la tradicional ronda de comparecencias en Comisión de Economía y Presupuestos para exponer por áreas las partidas que contempla el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Junta para 2026, tras el rechazo en el Pleno de ayer jueves de las dos enmiendas a la totalidad que había presentado la oposición.

Esta serie de comparecencias coincide una vez más con el plazo para que los grupos puedan presentar enmiendas parciales al borrador de cuentas, informa en nota de prensa el Parlamento.

La Mesa de las Cortes presidida por Pablo Bellido se reunió este jueves, tras el pleno, para fijar el calendario de comparecencias y determinar la apertura del plazo que tienen los grupos parlamentarios para registrar sus enmiendas parciales, que se extiende entre los martes 18 y 25 de noviembre.

En esta ronda de comparecencias, el Consejo de Gobierno expone el contenido del presupuesto del próximo año, pero también repasa la ejecución de las actuales cuentas a fecha 30 de septiembre de 2025.

En la primera jornada de comparecencias en la Comisión de Economía y Presupuestos, que preside el diputado popular Juan Antonio Moreno Moya, está previsto que comparezcan por la mañana a partir de las 10.00 horas el vicepresidente segundo del Gobierno Autonómico, José Manuel Caballero, para exponer el contenido del proyecto de cuentas en el área de Presidencia, mientras que por la tarde a partir de las 15.00 horas continuará el consejero de Fomento, Nacho Hernando.

A partir del martes, comparecerán en turnos de mañana y tarde en sede parlamentaria, con estos mismos horarios, los titulares de las diferentes carteras: el martes, la directora general del Ente Público de Radiotelevisión Castilla-La Mancha, Carmen Amores, y la consejera de Igualdad, Sara Simón, para exponer las partidas del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.

Ya el miércoles, será el turno del consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, en una cita que incluye también al Sescam, y de la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez.

El jueves comparecerán la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco y, por la tarde, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán.

Ya el viernes, por la mañana pasará por comisión el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor.

El lunes será la última jornada, por la mañana con turno para la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, y por la tarde del titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, en vísperas de la fecha en que expira el plazo para presentar las enmiendas parciales.