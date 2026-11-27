El vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, en su visita al IES 'Torreón del Alcázar' de Ciudad Real. - JCCM

CIUDAD REAL 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha sitúa la igualdad de oportunidades en el centro de la futura Ley de Formación Profesional de la región, cuyo proyecto fue aprobado este miércoles por el Consejo de Gobierno para su remisión a las Cortes regionales.

Así lo ha destacado el vicepresidente segundo del Ejecutivo autonómico, José Manuel Caballero, durante su visita al IES 'Torreón del Alcázar' de Ciudad Real, en la que ha estado acompañado por el director del centro, Félix Javier Rodríguez, y por parte del equipo docente, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Allí ha incidido en el papel de la Formación Profesional como herramienta de progreso social, desarrollo económico y cohesión territorial.

Caballero ha recordado que el próximo lunes la Mesa de las Cortes regionales tomará en consideración el texto para su debate, con el objetivo de que la ley pueda estar aprobada entre finales de enero y principios de febrero de 2027.

Además, ha explicado que Castilla-La Mancha contará por primera vez con una ley propia de Formación Profesional, adaptada a la realidad social, económica y territorial de la región y orientada a garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la formación, la cualificación profesional y el empleo.

"Queremos que el lugar en el que una persona nace o decide vivir no condicione sus posibilidades de formarse, de acceder a un empleo y de desarrollar su proyecto de vida", ha señalado.

Caballero ha subrayado que la futura norma presta especial atención al medio rural, favoreciendo una oferta formativa adaptada a las necesidades de cada comarca y de sus sectores productivos.

"Tenemos que ser capaces de acercar la formación a nuestros pueblos y de aprovechar las potencialidades económicas de cada comarca para generar empleo y oportunidades allí donde vive la gente", ha incidido Caballero.

Asimismo, el vicepresidente segundo ha destacado el carácter inclusivo de la futura ley, que incorpora la perspectiva de género, la accesibilidad universal y la eliminación de barreras de acceso a la formación entre sus prioridades.

UNA FORMACIÓN PROFESIONAL CONECTADA CON EL EMPLEO Y LAS EMPRESAS

José Manuel Caballero ha incidido en la necesidad de seguir estrechando la colaboración entre los centros educativos, las empresas y las instituciones para garantizar que la formación responda a las necesidades reales del mercado laboral y contribuya a mejorar tanto la empleabilidad de las personas como la competitividad del tejido empresarial de Castilla-La Mancha.

En este sentido, el vicepresidente ha explicado que lo que se persigue es "una formación que sea dual", conectada con el mundo laboral y con las demandas de las empresas, "que tenga en cuenta el territorio y sus posibilidades de desarrollo económico y que favorezca la accesibilidad".

Actualmente, el sistema de Formación Profesional de la región cuenta con más de 80.000 personas en sus distintas modalidades formativas, cerca de 5.000 docentes y profesionales y alrededor de 20.000 empresas, entidades y organismos colaboradores.

La futura ley permitirá avanzar hacia un sistema único, integrado y flexible de Formación Profesional, facilitando la actualización permanente de las competencias profesionales y su adaptación a los cambios tecnológicos y productivos.

"Este tiene que ser el camino, una Formación Profesional innovadora, que esté bien integrada, que permita a las personas formarse no solo durante el periodo de su juventud, sino a lo largo de su vida", ha señalado Caballero, que ha vinculado también la mejora de la cualificación profesional con el acceso a mejores condiciones salariales.

"No queremos generar trabajadores precarios, no queremos generar mano de obra barata, sino todo lo contrario", ha afirmado, incidiendo en que el objetivo de la nueva ley es ofrecer al mercado laboral profesionales bien formados y cualificados, con mayores posibilidades de acceder a buenos salarios.

IES 'TORREÓN DEL ALCÁZAR': EJEMPLO DEL MODELO DE FP QUE IMPULSA C-LM

Durante su visita al IES 'Torreón del Alcázar', Caballero ha puesto en valor la capacidad del centro para adaptarse a las nuevas demandas de la sociedad y del mercado laboral, consolidándose como un referente en materia de innovación y modernización de la Formación Profesional.

Entre las iniciativas que desarrolla el instituto destacan el Aula de Tecnología Aplicada (Ateca), destinada a fomentar la digitalización, la simulación y el aprendizaje práctico; el proyecto X-Visión, que incorpora la realidad virtual a la formación del alumnado de Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear; y su participación en el programa Erasmus+, que permite a los estudiantes adquirir competencias y experiencias formativas en otros países europeos.

A ello se suma su estrecha colaboración con el Hospital General Universitario de Ciudad Real, que permite acercar al alumnado de los ciclos sanitarios a entornos profesionales reales desde su etapa formativa.

El vicepresidente segundo ha destacado que muchos de los objetivos que persigue la futura Ley de Formación Profesional de Castilla-La Mancha ya forman parte de la actividad diaria del IES 'Torreón del Alcázar', pues "este centro es una referencia de lo que queremos hacer en Castilla-La Mancha con la nueva Ley de Formación Profesional", ha concluido.