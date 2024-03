Caballero dice que la amnistía le "chirría" porque amnistiados no han pedido perdón y han dicho que volverían a hacerlo

TOLEDO, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha afirmado este jueves que la amnistía le "chirría" porque a quienes se va a amnistiar no han pedido perdón y han dicho públicamente que lo van a volver a hacer.

"Incluso en términos ejemplarizantes para mí, que soy padre de tres hijos, si un hijo, como decimos ahí en mi tierra te hace una zalagarda, por lo menos que pida perdón y que diga que no lo volverá a hacer", ha afirmado durante su intervención en el III Foro Económico Español de Castilla-La Mancha 'Futuro, innovación y sostenibilidad'.

No obstante, entiende el vicepresidente segundo de la Junta que el Gobierno de España "está haciendo de la necesidad virtud" y que no hay gobernabilidad posible que no pase por que los independentistas unan sus votos a la mayoría progresista.

"Es así de lamentable, esto es lo que hay y por eso digo que a mí me chirría la amnistía, pero estamos en política y entendemos que al final, pues tienen que pactar", ha sostenido.

'CASO KOLDO'

Preguntado por el 'caso Koldo', Caballero ha dicho que le "avergüenza" lo ocurrido "con estos sinvergüenzas" que, bajo su punto de vista, "se han aprovechado en el peor momento de los españoles".

Así, ha afirmado que el ex ministro socialista José Luis Ábalos, debería haber dimitido "desde el primer momento", haber puesto su acta a disposición del partido y haberse retirado, pese a que no está de momento imputado ni señalado como tal desde el punto de vista judicial.

"Y si finalmente, cuando todo esto se aclare, no hay más responsabilidad que la de haber elegido a un sinvergüenza, que no es poca responsabilidad esa, pues a lo mejor se podría rehabilitar", ha concluido.