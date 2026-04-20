Caballero reivindica en Europa el papel de los GDR y reclama fondos suficientes en la PAC para el desarrollo rural

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, en Bruselas - JCCM

TOLEDO 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha reivindicado, en su intervención en la inauguración de la Jornada Europea con Grupos de Desarrollo Rural en Bruselas, la importancia del medio rural y reclama fondos suficientes en la PAC para su desarrollo.

Junto al consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, y a un centenar de representantes de los Grupos de Desarrollo Rural liderados por Recamder; ha explicado el papel de estas entidades en el impulso al desarrollo del medio rural en la región.

Desde Bruselas, Caballero ha vuelto a reclamar que "hay que cambiar el enfoque que tiene en estos momentos la Unión Europea en cuanto a las zonas rurales". Ha explicado que "ahora aparecen como dependientes necesitadas, pero en realidad son el territorio en el que se producen los alimentos que garantizan la soberanía y la seguridad alimentaria de 450 millones de europeos".

Por este motivo, ha señalado que "nuestra reivindicación es que tiene que haber más recursos para la política agraria común, para las explotaciones agrarias y, por supuesto, para el desarrollo rural". He explicado que esta financiación es vital para garantizar que "siga habiendo servicios, para que siga habiendo calidad de vida, para que el mundo rural sea un lugar atractivo especialmente para los jóvenes".

El vicepresidente segundo ha explicado que la combinación de políticas dedicadas a luchar contra la despoblación desplegadas por el Gobierno de Castilla-La Mancha, como por ejemplo las deducciones fiscales o la garantía de los servicios públicos, educación, sanidad y bienestar social de las zonas que sufren despoblación, unido a las estrategias de desarrollo rural de los grupos que trabajan en las zonas rurales generando servicios, nuevas empresas y también captando nuevos vecinos y nuevos promotores, está dando resultado.

Así, ha puesto en valor un dato histórico y que indica que se está avanzando en la dirección correcta ya que "en Castilla-La Mancha hemos cerrado el año 2025 con un aumento de población en estas zonas y de manera particular un aumento de población en las zonas que sufren extrema despoblación". En este sentido, ha remarcado que "es evidente esta estrategia está dando buenos resultados".

Las zonas rurales de Castilla-La Mancha han revertido décadas de caída demográfica, sumando más de 4.732 nuevos habitantes desde 2021. José Manuel Caballero ha puesto además el acento en que "del total de habitantes que suman las zonas despobladas, 3.611 son habitantes nuevos en zonas de extrema despoblación".

En este sentido, el vicepresidente segundo ha señalado que la Estrategia Regional frente a la Despoblación y su ley asociada han impulsado este crecimiento con un saldo migratorio positivo de más de 20.000 personas en zonas rurales y de extrema despoblación. En las 26 zonas rurales donde se aplican estas políticas del Gobierno regional, la población ha aumentado en 4.672 personas con un saldo migratorio positivo de 15.423 nuevos habitantes, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Por último, el vicepresidente segundo del Gobierno regional ha puesto en valor el trabajo de los Grupos de Desarrollo en el territorio. "Cada euro de ayuda pública que gestionan los GDR a través de los fondos LEADER, se traduce en tres de inversión", ha señalado. Asimismo, gracias a su trabajo ya se ha logrado la consolidación y creación de aproximadamente 12.000 empleos más en el medio rural. Ha concluido que los datos demuestran que los 29 Grupos de Desarrollo Rural que existen en Castilla-La Mancha son vitales para el impulso de nuestros pueblos.