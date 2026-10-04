Cabañero advierte desde Madrigueras que queda mucha tarea de limpieza y mucho por reconstruir - DIPUTACIÓN ALBACETE

ALBACETE 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

"Queda mucha tarea de limpieza, queda mucho por reconstruir, pero entre todos lo vamos a hacer". El presidente de la Diputación de Albacete, Santi Cabañero, ha resumido así la situación en Madrigueras, donde sigue activo un amplio dispositivo para hacer frente a las consecuencias de la grave riada del viernes y donde la institución provincial mantiene medios humanos y materiales trabajando en diversos puntos.

Cabañero ha participado este domingo en una nueva reunión de coordinación en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) establecido por el Gobierno de Castilla-La Mancha, desde el que las distintas administraciones y servicios distribuyen y adaptan sus actuaciones a las necesidades que se van detectando, ha informado la Diputación en nota de prensa.

También el vicepresidente de la Diputación, Fran Valera, ha visitado hoy Madrigueras para conocer sobre el terreno la evolución de los trabajos y acompañar al municipio, sumándose a la presencia que el Gobierno Provincial mantiene desde el inicio de la emergencia.

Una jornada en la que la prioridad sigue siendo avanzar en la limpieza, los achiques y la retirada de barro y materiales, al tiempo que se trabaja para restablecer progresivamente los servicios públicos y permitir que vecinos y vecinas puedan ir retomando su actividad cotidiana en unas circunstancias todavía muy difíciles.

LA DIPUTACIÓN MANTIENE SUS MEDIOS SOBRE EL TERRENO

La Diputación continúa aportando este domingo los recursos que le son requeridos dentro del dispositivo coordinado. "Estamos con maquinaria pesada, limpiando con máquinas retroexcavadoras. Tenemos también minis, estamos haciendo achiques con los camiones de alcantarillado, limpiando parte de la red y evacuando agua de espacios públicos", ha detallado Cabañero.

A estos medios se suma una dotación del Servicio Especial de Prevención y Extinción de Incendios, cuyos bomberos continúan interviniendo allí donde todavía persisten acumulaciones importantes de agua mediante dos camiones procedentes de los parques que la Diputación tiene en Casas Ibáñez y Villarrobledo.

Precisamente siguen trabajaban en el achique de un sótano que permanecía inundado y en cuyo interior había numerosos vehículos.

"Nos estamos coordinando en el PMA con el resto de administraciones y actuando cada uno en lo que en cada momento nos va tocando", ha explicado el presidente.

La intervención de hoy da continuidad al despliegue realizado por la Diputación desde las primeras horas de la emergencia. Durante la fase más crítica, el SEPEI movilizó a más de 25 bomberos de distintos parques provinciales y a su Unidad de Rescate Acuático y afrontó más de 90 actuaciones.

El parte provincial contabilizó más de 30 rescates personales, entre ellos de menores, personas mayores y vecinos y vecinas con movilidad reducida. A ello se sumaron más de medio centenar de achiques en diferentes puntos de Madrigueras.

"Esto ha sido muy grande; no es lo mismo verlo desde fuera que estar aquí" Cabañero ha incidido este domingo en la magnitud real de lo sucedido y ha pedido que los avances que se van produciendo no hagan perder de vista el alcance de los daños.

"Lo primero que me gustaría decir, apelando a la solidaridad de todo el mundo y agradeciendo la solidaridad a todo el mundo, es que esto ha sido muy grande, esto ha sido muy gordo. No es lo mismo verlo desde fuera que estar aquí", ha afirmado.

Tras recorrer nuevamente diferentes zonas de Madrigueras, el presidente provincial ha apuntado que, aunque todavía no existe una cuantificación definitiva, la afección sobre las viviendas podría ser extraordinariamente amplia.

"La afectación en el municipio yo creo que rondará, no sé decir una cifra, pero probablemente el 70% de las viviendas. Por tanto, hay mucho trabajo por hacer", ha señalado.

Una estimación que da cuenta de la dimensión de unas labores que continúan este domingo con numerosos recursos desplegados y con los propios vecinos y vecinas trabajando en sus viviendas y sacando a las calles muebles, electrodomésticos, colchones y otros enseres dañados por el agua.

Precisamente para facilitar esos trabajos, medios provinciales continúan retirando de forma constante los materiales acumulados en las calles, junto al resto de recursos movilizados por las diferentes administraciones.

UNA LIMPIEZA QUE LLEVARÁ TIEMPO

Junto a las actuaciones directamente vinculadas a la limpieza, Cabañero ha puesto el acento en otro de los objetivos de estas horas: hacer compatible el enorme trabajo que todavía queda por delante con el restablecimiento progresivo de la vida cotidiana y los servicios públicos.

"Hay mucho trabajo por hacer, pero la vida sigue, la vida tiene que continuar y los servicios públicos se tienen que restablecer lo antes posible", ha señalado.

El presidente provincial ha explicado que muchas familias tienen por delante días de intenso trabajo para limpiar sus viviendas y afrontar los daños sufridos, al mismo tiempo que necesitan regresar a sus obligaciones laborales y familiares.

En este sentido, ha defendido la importancia de recuperar la actividad educativa siempre que las condiciones lo permitan: "Los niños donde mejor están es en el colegio, escolarizados, para que los papás y las mamás puedan seguir haciendo este trabajo que va a haber que hacer entre todos".

También se está avanzando en la atención sanitaria. El servicio se encuentra restablecido provisionalmente en dependencias de Cruz Roja, mientras se buscan otros espacios que permitan que, desde este lunes, la actividad pueda desarrollarse con mayor normalidad. Cuestiones controladas desde el Gobierno Regional, que está trabajando desde el primer momento en hacer posible esa relativa 'normalidad' cuanto antes.

Todo ello, mientras el municipio continúa visiblemente marcado por el barro y los efectos de la riada y permanece mucho trabajo pendiente en viviendas, garajes, calles, redes e infraestructuras.

UNA RESPUESTA COMPARTIDA Y UNA PROVINCIA VOLCADA

El presidente de la Diputación ha reiterado su agradecimiento a todos los efectivos que se han ido incorporando al dispositivo desde las distintas administraciones y servicios, así como a los ayuntamientos de la provincia que han puesto recursos a disposición de Madrigueras y al voluntariado llegado desde diferentes localidades y organizaciones.

Pero Cabañero ha querido destacar especialmente la respuesta de los propios vecinos y vecinas, que desde el viernes trabajan para limpiar sus casas, ayudar a quienes tienen cerca y recuperar los espacios comunes.

Una colaboración que se hace visible en numerosos puntos de la localidad. Entre ellos, la propia iglesia, que quedó completamente anegada por la riada convirtiéndose en una de las imágenes más impactantes tras la catástrofe y que, tras el trabajo desarrollado en estas jornadas y la colaboración de mucha gente y de la Diócesis, ha reabierto sus puertas.

Son ejemplos de una movilización colectiva que acompaña el trabajo de los servicios públicos y que Cabañero ha situado como una de las claves para afrontar una tarea cuya dimensión, ha advertido, exige no precipitar los tiempos.

"Queda mucha tarea de limpieza, queda mucho por reconstruir, pero entre todos lo vamos a hacer", ha concluido el presidente provincial, reiterando que la Diputación continuará aportando al dispositivo los medios humanos, técnicos y materiales que sean necesarios conforme vayan evolucionando las necesidades de Madrigueras.