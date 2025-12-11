Cabanillas del Campo acogerá el próximo martes los Premios al Mérito Empresarial

Imagen de archivo de los Premios al Mérito Empresarial. - JCCM

El Gobierno de Castilla-La Mancha reconocerá el próximo martes, 16 de diciembre, el valor y el trabajo en busca de la excelencia de una decena de iniciativas empresariales en la región, en el marco de los Premios al Mérito Empresarial de Castilla-La Mancha, en un acto que se celebrará en la Casa de Cultura de Cabanillas del Campo, y que estará presidido por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Diez serán los proyectos y empresas galardonadas en esta novena edición de los Premios MÉEM, que se consolidan como un reconocimiento a la labor empresarial por parte del Ejecutivo autonómico en categorías fundamentales para el desarrollo económico y social de la región, y que se convocan en una decena de modalidades, ha informado la Junta en nota de prensa.

Este año, el Premio a la Mujer Empresaria recae en Leonor Gallardo, con la Empresa IGOID, en Toledo; el Premio a la Empresa Exportadora es para Julián Soler SA, de la localidad de Villanueva de la Jara; el Premio a la Iniciativa Emprendedora recae en Ecopig Proteins, en la localidad de Noblejas; el Premio a la Empresa Creadora de Empleo es para ECU Global Recycling, en Cabanillas del Campo; y el Premio a la Empresa Sostenible es para Proarte Señalización y Equipamientos para Entornos Naturales, de Villarrobledo.

El Premio en la categoría de Economía Social es para Asistencia Básica Parrilla Sociedad Cooperativa, de San Lorenzo de la Parrilla; el Premio a la Responsabilidad Social Corporativa es para Confecciones Carconga, de Torrenueva; el Premio a la Empresa Familiar es para Experiencias con H&D, de la localidad de Cobeta; el Premio a la Empresa Innovadora es para Farcinox, de Pedro Muñoz; y el Premio a la Empresa Tradicional recae en Pripimar, en Albacete.