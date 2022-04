Cabanillas, uno los municipios con más desarrollo empresarial de Guadalajara por su "certidumbre y bajos impuestos"

GUADALAJARA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cabanillas del Campo es una de las localidades de Guadalajara, ubicada en el Corredor del Henares, que más desarrollo está registrando en los últimos años desde el punto de vista empresarial. Una situación que su alcalde, José García Salinas, ha atribuido no solo a la ubicación, que "no ha variado nunca", sino "a la certidumbre que se da a las empresas y a los bajos impuestos" de la localidad.

"La situación que tenemos ahora mismo en Cabanillas es muy, muy positiva", ha abundado García Salinas en declaraciones a Europa Press, refiriéndose a la agilidad con la que está avanzando en la zona de nuevos desarrollos, sin perjuicio de esas otras empresas que también se están implantando en otros polígonos ya consolidados.

En todo caso, según su regidor, el Ayuntamiento de Cabanillas está muy centrado en lo que es la ampliación de más de dos millones de metros cuadrados entre el polígono SI-20, que es donde está instalada Inditex y el SI-21, donde se sitúan empresas tan potentes como Ball, y que linda con Alovera.

En este sentido, García Salinas se ha referido también al "potente" proyecto en el que se está trabajando de forma conjunta con el Ayuntamiento de Alovera en una nueva apuesta por un crecimiento industrial en esta zona.

Este proyecto, ha explicado, está ya en los últimos trámites medioambientales y de desarrollo sostenible. "Tenemos conocimiento de que hay empresas muy importantes detrás de este suelo y promotores muy interesados", ha precisado sin querer concretar más al respecto.

A LA VANGUARDIA INDUSTRIAL

En todo caso, el alcalde de Cabanillas, la localidad también con mayor renta per cápita de la región y una de los municipios de entre 10.000 y 40.000 habitantes con menos paro, no duda de que su situación es privilegiada con respecto a otros lugares del territorio nacional y que por este y otros motivos "seguirá despuntando" no solo en la parte logística sino en la industrial.

"En los últimos años ha habido una gran eclosión, una revolución industrial importante y Cabanillas se ha relanzado en la parte logística e industrial", ha abundado.

Dicho esto, el regidor ha destacado que, sin ninguna duda, el equipo técnico con el que cuenta el Consistorio es un plus a tener en cuenta a la hora de generar certidumbre y de empatizar con los empresarios porque "conocen muy bien el territorio". "Hay una labor de acompañamiento que es también la clave del éxito", ha subrayado, aludiendo también a la participación cuando ha sido preciso de la propia consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco.

Ha indicado que los técnicos del Consistorio tramitan tan bien, que desde la propia Junta de Comunidades han delegado a Cabanillas ciertas facultades para que puedan ser mucho más ágiles. "Nuestros técnicos urbanistas tienen esa delegación especial para emitir sus propios informes cumpliendo la normativa, y eso nos permite ganar tiempo", ha apostillado.

"A quien dice que Cabanillas tiene suerte por la ubicación le respondería que este municipio no se ha movido del sitio en toda su historia", ha declarado García Salinas, que ha valorado que su municipio no solo esté creciendo desde el punto de vista económico, sino también en población. "Somos un pueblo muy atractivo y próspero en cuando a empleo y generación de industria, un lugar tranquilo donde se puede vivir", ha concluido.