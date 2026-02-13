Cae un pino de más de 60 años en la Plaza de España de Guadalajara tras las borrascas - EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un pino de más de 60 años de antigüedad se ha caído este viernes en la céntrica Plaza de España de Guadalajara como consecuencia, al parecer, de las continuas borrascas y del exceso de humedad acumulado en el terreno durante las últimas semanas.

El suceso ha tenido lugar en las inmediaciones del cruce con la Avenida del Ejército, junto a la antigua iglesia de Los Remedios, en una de las zonas más transitadas de la ciudad.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local y del Servicio de Extinción de Incendios, que trabajan en la retirada del ejemplar y en el aseguramiento del perímetro para evitar riesgos.

A pesar de lo aparatoso de la caída y de la imagen que ha dejado el tronco sobre el pavimento, no se han producido daños personales ni materiales de relevancia.

El incidente se enmarca en un episodio de inestabilidad meteorológica que también ha provocado deterioros puntuales en el firme de varias calles de la capital.