Calcinado un camión de congelados tras incendiarse en Puerto Lápice. - EMERGENCIAS CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos del parque de Alcázar de San Juan han intervenido este viernes en el incendio de un camión dedicado al transporte de alimentos congelados a la entrada de la localidad ciudadrealeña de Puerto Lápice.

Según ha informado el Servicio Contra Incendios y Salvamento (SCIS) de Ciudad Real, los efectivos desplazados hasta el lugar han trabajado en la extinción de las llamas y en controlar su propagación hacia la vegetación cercana.

El fuego ha afectado de manera importante al vehículo, que ha quedado visiblemente calcinado como consecuencia del incendio.

Los bomberos han empleado inicialmente agua para extinguir las llamas y, una vez controlado el incendio, han procedido a realizar el sellado del camión con espuma.

La intervención ha permitido evitar que el fuego se extendiera desde el vehículo hacia la vegetación situada en las inmediaciones, según la información facilitada por el SCIS de Ciudad Real.