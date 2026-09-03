El calor pondrá en aviso mañana a casi toda España, con 10 CCAA en nivel naranja, entre ellas C-LM

Archivo - Una mujer abanica mientras pasea. A 05 de julio de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID/TOLEDO 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las altas temperaturas pondrán este viernes en aviso a 15 comunidades autónomas (CCAA) y diez de ellas alcanzarán el nivel naranja: Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y La Rioja. Así lo ha resumido la predicción para mañana de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, los avisos naranja por calor estarán en Córdoba, Jaén y Sevilla; Huesca, Teruel y Zaragoza; Ávila; Ciudad Real, Cuenca y Toledo; Barcelona, Lleida y Tarragona; Badajoz y Cáceres; Sierra de Madrid, Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste; Centro de Navarra y Ribera del Ebro de Navarra; Guipúzcoa; y Ribera del Ebro de La Rioja.

Además, el resto de avisos por altas temperaturas estarán en Cádiz, Granada y Huelva; Suroccidental asturiana; Liébana y Cantabria del Ebro; Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora; Albacete y Guadalajara; Girona; Lugo y Ourense; Altiplano de Murcia y Vega del Segura; Vertiente cantábrica de Navarra y Pirineo navarro; Álava y Vizcaya; Ibérica riojana; y Valencia.

En concreto, AEMET ha avanzado que la situación meteorológica de este viernes vendrá marcada por la estabilidad con cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de España. Aún así, se registrará nubosidad baja en litorales de Galicia, Asturias, Alborán y Estrecho, donde se podrían formar brumas y nieblas costeras.

A lo largo del día el acercamiento de una dana desde el suroeste provocará un aumento de la nubosidad de tipo medio y alto. De esta manera, los cielos del tercio oeste acabarán nubosos y se desarrollarán interbalos nubosos en el resto del territorio que podrían ocasionar algún chubasco o tormenta aislada en puntos del suroeste o del área cantábrica.

De forma paralela, se dará una situación similar en Canarias, con cielos nubosos o con intervalos nubosos de nubes medias y altas con baja probabilidad de algún chubasco aislado en cumbres. Asimismo, habrá calima ligera en Alborán, oeste de la Península y este de Canarias.

En lo que respecta a las temperaturas, AEMET ha indicado que las máximas descenderán en el norte de Galicia y en el tercio suroeste peninsular, donde podrán ser localmente notables. Por otro lado, acenderán en los tercios este y nordeste peninsular, meseta Norte y archipiélagos, con aumentos localmente notables en el Cantábrico oriental.

En la mayor parte del país los valores se mantendrán elevados para la época y se superarán los 35ºC en la mayor parte del interior peninsular sin descartar localmente en las islas. De hecho, el pronóstico recoge que será probable sobrepasar los 40ºC en las depresiones del nordeste y de la vertiente atlántica sur.

En el otro extremo, las mínimas aumentarán en Canarias y mitad noroeste peninsular, con pocos cambios en el resto. Se darán noches tropicales en amplias zonas de la mitad sur peninsular, Mediterráneo y depresiones del nordeste. Hay posibilidades de que localmente no se baje de 25ºC en Canarias y en las depresiones del suroeste peninsular.

Por último, el organismo estatal ha indicado que mañana soplará el alisio con probables intervalos fuertes en Canarias, con levante moderado en el Estrecho y nordeste moderado en litorales gallegos. En el resto habrá viento flojo y predominarán las componentes oeste y norte salvo en el Mediterráneo, donde lo harán las este y sur.