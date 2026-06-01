La Cámara de Cuentas de C-LM aprueba el informe sobre las fundaciones del sector público regional en el año 2022

Archivo - Sede Cámara de Cuentas de C-LM. - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha ha aprobado el Informe de fiscalización relativo al examen y comprobación de las cuentas anuales de las fundaciones del sector público regional del ejercicio 2022.

El informe, aprobado por resolución del presidente de la Cámara de Cuentas de fecha 25 de junio de 2026 y publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha este lunes, incluye la revisión formal de los estados financieros y demás información económica y de gestión de las cuentas rendidas por las fundaciones públicas regionales, según ha informado la Cámara en nota de prensa.

El objeto ha sido verificar si las mismas se adecúan a los principios, criterios y normas contables de aplicación, teniendo en consideración los resultados de otros auditores públicos y privados. Además, el informe comprende análisis específicos en materia de disciplina presupuestaria, transparencia, igualdad e integridad.

Las fundaciones públicas regionales objeto de control han sido las nueve cuyos presupuestos están integrados en la Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2022: Fundación Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha, Fundación para el Impulso de la Investigación Aplicada y la Innovación Tecnológica en Castilla-La Mancha (hasta el 23 de agosto de 2022 denominada Fundación Centro Tecnológico del Metal de Castilla-La Mancha), Fundación Impulsa de Castilla-La Mancha, Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, fundación del Hospital Nacional de Parapléjicos para la Investigación y la Integración, Fundación Patronato de la Semana de Música Religiosa de Cuenca, Fundación Colección Roberto Polo, Fundación Jurado Arbitral Laboral de Castilla-La Mancha y Fundación Castilla-La Mancha, Tierra de Viñedos.

En total suman un presupuesto agregado de 39,78 millones de euros, financiado en su mayor parte con transferencias de financiación de la administración regional y organismos públicos dependientes.

Todas las fundaciones públicas regionales formularon, aprobaron y rindieron sus cuentas anuales en plazo. Adicionalmente han sometido sus cuentas a auditoría externa y a control financiero de la Intervención General.

El endeudamiento agregado del sector público fundacional en 2022 asciende a 1.046.320 euros, con una reducción del 78,97% respecto de 2021, mientras que la cuenta de resultados agregada arroja unos resultados positivos derivados de la actividad ordinaria de 2.180.440 euros.

Esta mejora en el resultado agregado corresponde principalmente al ingreso extraordinario recibido por la Fundación Parque Científico y Tecnológico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y al buen comportamiento en los resultados de la Fundación Hospital Nacional de Parapléjicos, de la Fundación para el Impulso de la Investigación Aplicada y la Innovación Tecnológica en Castilla-La Mancha y de la Fundación Patronato de la Semana de Música Religiosa de Cuenca respecto de la previsión inicial.

El número medio de personas empleadas en el sector público autonómico fundacional en 2022 era de 345, con un volumen de gasto agregado de 12,5 millones de euros.

De otro lado, el sector público autonómico fundacional cumple, en términos generales, con las obligaciones de suministro de información de la deuda comercial y en algunos casos puntuales el periodo medio de pago a proveedores se supera ligeramente.

Respecto a las obligaciones de las fundaciones públicas en materia de transparencia, todas, a excepción de Fundación Patronato de la Semana de Música Religiosa de Cuenca, disponen de un lugar específico en sus portales web institucionales para la publicación de la información económico-financiera sujeta a publicidad activa, si bien se siguen observando insuficiencias en la publicación de la información en formatos reutilizables.

Sobre el cumplimiento de obligaciones en materia de integridad, en general, las fundaciones públicas analizadas no disponen de modelos o sistemas de prevención de riesgos penales que pretenden evitar su responsabilidad penal y fomentar la cultura de la ética dentro de la fundación, si bien se reflejan "avances significativos" en Fundación Sociosanitaria, Fundación Parque Científico y Tecnológico y Fundación Colección Roberto Polo.

En relación con los aspectos relativos a la igualdad, ninguna de las fundaciones, atendiendo al número de trabajadores, tiene la obligatoriedad de disponer de plan de igualdad, salvo la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, que manifiesta tenerlo en fase de elaboración.

El informe recoge 65 conclusiones y 19 recomendaciones dirigidas fundamentalmente a las fundaciones públicas fiscalizadas y a las consejerías de adscripción.

En el trámite de formulación de alegaciones, en general, las fundaciones públicas han manifestado su disposición para emprender acciones correctoras, que la Cámara de Cuentas valora y que serán objeto de seguimiento en futuras fiscalizaciones.