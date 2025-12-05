La campaña de la aceituna en C-LM será "similar a la del año pasado" y con calidad "excepcional", según Martínez Lizán

Archivo - Olivar, campo. - JCCM - Archivo

ALBACETE, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha indicado que la previsión sobre la campaña de aceituna de este año en Castilla-La Mancha es que la producción sea similar a la del año pasado.

"Tal vez menos kilos, pero se está constatando, lo mismo que ocurrió con la uva, que tiene más rendimiento en aceite la aceituna que se está llevando a las almazaras". En cuanto a la calidad, "vuelve a ser excepcional, así lo están manifestando las primeras muestras que están saliendo", ha dicho durante una visita a la empresa Dulces y Turrones San Andrés, en Tobarra (Albacete).

En el contexto nacional, Julián Martínez Lizán ha indicado que posiblemente ocurrirá algo parecido, es decir, "una producción un poco más corta que la del año pasado".

Por tanto, "teniendo en cuenta que no hay existencias de enlace entre el año anterior y esta nueva campaña, nos hace prever que los precios se mantengan e incluso se incrementen, puesto que todo se está comercializando, todo ha salido y está teniendo buen ritmo de ventas".

"Esperemos que esa sea la realidad y dinámica que haya a partir de que esté disponible el aceite esta campaña, para que esa rentabilidad permita continuar a nuestros oleicultores con el dinamismo de sus explotaciones", ha comentado.

En cuanto a la comarca Campos de Hellín, según ha informado la Junta, ha indicado que la previsión es que la cosecha sea "mucho mejor que la del año pasado, sobre todo porque ya no estamos tan sometidos a los rigores de varios años de sequía puesto que este año ha llovido algo más que el anterior, aunque tampoco mucho más", ha finalizado.