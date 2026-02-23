La campeona de España Jess Martín inaugura el sábado las instalaciones de calistenia del barrio del Hospital de Hellín

Cartel de la masterclass de Jess Martín en Hellín. - AYUNTAMIENTO DE HELLÍN

ALBACETE, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Hellín ha programado la inauguración de las nuevas instalaciones de calistenia del Barrio del Hospital, para el próximo sábado, 28 de febrero, a las 12.00, con una masterclass gratuita dirigida a toda la ciudadanía y pensada para fomentar el uso seguro, responsable y accesible de este nuevo espacio deportivo.

La actividad contará con la participación la entrenadora de calistenia y campeona de España, Jess Martín, una de las referentes nacionales de esta disciplina, quien será la encargada de dirigir la sesión inaugural, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Los principales objetivos de la masterclass son dar a conocer el uso correcto y seguro de la instalación; ofrecer ejercicios básicos para personas que quieran iniciarse en la calistenia; realizar un calentamiento adecuado; así como proponer ejercicios adaptados a diferentes niveles y edades, haciendo especial hincapié en la prevención de lesiones.

Desde la Concejalía de Deportes, su responsable, Miryam Maestre, ha mostrado su satisfacción por la puesta en marcha de esta nueva infraestructura deportiva, destacando que "la calistenia es una disciplina en auge que fomenta la actividad física al aire libre y el deporte inclusivo".

Asimismo, ha subrayado la importancia de "utilizar la instalación de manera responsable y con la formación adecuada, para que todas las personas puedan disfrutarla con conocimiento y seguridad".

Tanto la participación en la masterclass inaugural, como el uso habitual de la instalación está abierta a toda la población, y no requieren inscripción previa.