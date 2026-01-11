El Campeonato de España de Cicloross dejará un retorno económico de 500.000 euros en la comarca de Tarancón

El director general de Juventud y Deportes, Carlos Yuste en Tarancón, en el Campeonato de España de Cicloross. - JCCM

CUENCA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha estima que el Campeonato de España de Ciclocross va a dejar un retorno económico de alrededor de 500.000 euros en la comarca de Tarancón (Cuenca).

El director general de Juventud y Deportes, Carlos Yuste, ha asistido a este evento que se ha celebrado en la localidad conquense durante todo el fin de semana y en el que ha estado acompañado por el alcalde de Tarancón, José Manuel López Carrizo; el delegado provincial del área, Gustavo Martínez y el diputado provincial de Deportes, Abel Fresneda, entre otros.

Carlos Yuste ha explicado que al millar de deportistas se unen los acompañantes de los mismos y miembros de los equipos además del público general lo que eso conlleva que se hayan realizado reservas hoteleras o en restauración, ha informado la Junta en nota de prensa.

El director general del área ha recordado que en el último año el Ejecutivo autonómico ha destinado más de 400.000 euros para impulsar grandes competiciones ciclistas, además del apoyo en el programa 'Somos Deporte 3-18'.

"Castilla-La Mancha sigue posicionándose como una tierra de ciclismo, con eventos de proyección nacional, una base deportiva en crecimiento y una firme apuesta institucional por un deporte saludable, inclusivo y sostenible", ha recalcado el director general.

Carlos Yuste ha agradecido el trabajo que ha realizado el Club Training Zone Tarancón con las instituciones para celebrar esta prueba que es la primera vez que se desarrolla en Castilla-La Mancha.

El Campeonato de España de Ciclocross ha reunido a alrededor de un millar de participantes de los cuales 700 han estado inscritos en las pruebas oficiales y 250 son jóvenes ciclistas que han participado en las carreras de escuelas.

En este campeonato han estado presentes figuras del ciclocross como Felipe Orts, Kevin Suarez, Jofre Cullell o Mario Junquera además de Raúl Miraparte, Aitana Gutierrez, Lucía González o Sofía Rodríguez, entre otros.