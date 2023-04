Los candidatos a la Alcaldía de Guadalajara se preparan para el 28M desarrollando sus propuestas para la ciudad

GUADALAJARA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Guadalajara afronta este 28 de mayo unas elecciones municipales después de cuatro años de Gobierno local de PSOE y CS y con un Alberto Rojo que intentará repetir éxito para retener la Alcaldía pero que contará con unos adversarios que tratarán de arrebatarle el bastón de mando o, al menos, conseguir la suficiente representación como para tener un papel decisivo en la Corporación municipal.

El candidato socialista y actual alcalde se presenta a la reelección defendiendo su gestión y asegurando que la ciudad no ha perdido "ni una oportunidad" durante su mandato en esta legislatura que ahora concluye y pidiendo otros cuatro años para poder "ir a más".

Rojo ha hecho hincapié en aspectos destacados de su legislatura, considerando que en ella se ha hecho una captación de fondos europeos que ha supuesto "un impulso de modernización sin precedentes", se ha trabajado en el avance del casco histórico y de los barrios y se ha conseguido que Guadalajara esté "en el mapa de muchas cosas" con acuerdos como el logrado para la unión de la ciudad y el Museo del Prado a través del Palacio del Infantado.

Además, también ha puesto el foco en el aspecto económico, señalando que ya se ha hecho trabajo en el impulso de nuevos sectores y suelo industrial y afirmando que el objetivo es "seguir captando fondos" y poder colmatar "en cinco años" lo trabajado en esta legislatura para propiciar la llegada de empresas y la mejora de infraestructuras y servicios públicos.

Mientras, el principal partido de la oposición, el PP, se presenta a estos comicios con Ana Guarinos como candidata y defendiendo que trabajar para la llegada de un mayor número de inversiones extranjeras a la ciudad será una de sus mayores preocupaciones si obtiene el respaldo de los ciudadanos, con el objetivo de "poner en valor" a la ciudad.

Guarinos ha manifestado que "no hay una apuesta" por la llegada de este tipo de inversiones en Guadalajara, a pesar de la cercanía de la ciudad con la Comunidad de Madrid. "Algo estamos haciendo mal", se ha cuestionado.

Por otra parte, la candidata 'popular' también ha explicado que contempla, si es alcaldesa, la creación de un proyecto para los barrios de la ciudad, que incluya una mejora de la limpieza y las infraestructuras, del cuidado de parques y jardines o del entorno del río Henares.

Mientras, el candidato de Vox, Javier Toquero, declara que el propósito de su formación es ganar las elecciones "allá donde se presenta" y también conseguir la confianza del ciudadano, algo que ve posible en la capital.

"En Vox no nos planteamos ningún objetivo que no sea ganar las elecciones y la confianza del ciudadano", ha abundado en una entrevista a Europa Press el candidato de la formación que lidera Santiago Abascal.

En el supuesto de ganar las elecciones, tiene claro que para poner de nuevo la ciudad "en marcha" harían falta medidas muy diversas y "en Vox no vamos a prometer nada que no vayamos a acometer", algo que, en su opinión, no está pasando ahora, lamentando que los políticos que actualmente están en el Gobierno municipal se hayan limitado a "llenar de obras" la ciudad "en el último momento, para que parezca que han hecho algo".

UNIDAS PODEMOS QUIERE SER DECISIVA

Del lado de Unidas Podemos el candidato será Alfredo Vicente Ruano, quien cree que el objetivo "de mínimos" con el que la coalición parte a las elecciones municipales del 28 de mayo es el de tener "suficiente fuerza como para ser decisorios" en la política municipal, de cara a "aplicar políticas de izquierdas" en la ciudad.

A juicio de Unidas Podemos, desde el actual equipo de Gobierno de PSOE y CS "se han hecho políticas que no han sido de izquierdas", considerando que el Gobierno local ha estado "lastrado" por CS y únicamente se han hecho "cambios estéticos" pero no transformadores.

"Nos gustaría que hubiera políticas de izquierdas, un mejor planteamiento de los contratos municipales, más servicios públicos y avanzar en la gestión directa del Ayuntamiento en cuanto a los servicios", ha abundado, apostando también por una mayor participación ciudadana.

Finalmente, por parte de AIKE la aspirante al bastón de mando será Susana Martínez, quien se ha marcado como objetivos para la próxima legislatura mejorar el estado de la limpieza viaria, resolver las "cuestiones urbanísticas" de la ciudad y solventar las "carencias" en las políticas de juventud e infancia que tiene la ciudad.

Según Martínez, "no puede ser que tengamos una ciudad tan sucia" y ha recordado que mejorar la limpieza fue uno de los compromisos del alcalde, Alberto Rojo, aunque "la ciudad sigue estando igual de sucia que estaba".

En cuanto al urbanismo, Susana Martínez ha aseverado que la ciudad "tiene cosas que resolver en cuestiones urbanísticas" y ha opinado que el equipo de Gobierno "ha perdido una oportunidad estupenda" en esta legislatura con el Plan de Ordenación Municipal (POM).