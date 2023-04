Rojo (PSOE) defiende que Guadalajara no ha perdido oportunidades en su mandato y pide otra legislatura para "ir a más"

GUADALAJARA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Guadalajara y candidato por el PSOE a la reelección, Alberto Rojo, ha defendido que la ciudad no ha perdido "ni una oportunidad" durante su mandato en esta legislatura que ahora concluye y ha pedido ser reelegido para poder "ir a más".

Así lo ha expresado Rojo en una entrevista con Europa Press, en la que ha hecho hincapié en aspectos destacados de su legislatura, considerando que en ella se ha hecho una captación de fondos europeos que ha supuesto "un impulso de modernización sin precedentes", se ha trabajado en el avance del casco histórico y de los barrios y se ha conseguido que Guadalajara esté "en el mapa de muchas cosas" con acuerdos como el logrado para la unión de la ciudad y el Museo del Prado a través del Palacio del Infantado.

Además, también ha puesto el foco en el aspecto económico, señalando que ya se ha hecho trabajo en el impulso de nuevos sectores y suelo industrial y afirmando que el objetivo es "seguir captando fondos" y poder colmatar "en cinco años" lo trabajado en esta legislatura para propiciar la llegada de empresas y la mejora de infraestructuras y servicios públicos.

En este sentido, ha aseverado que Guadalajara está viviendo "una auténtica revolución" con las infraestructuras, poniendo como ejemplos la mejora de servicios públicos, el nuevo hospital en marcha o las obras que comenzarán "de aquí a poco" en el centro de salud de Los Valles.

"Estamos en la etapa de ir recogiendo pero también de ir sembrando", ha comentado Rojo, satisfecho de los "impulsos" que ha tenido la ciudad durante su legislatura como alcalde y orgulloso de "ese dinamismo económico, social y cultural" que ha experimentado.

En palabras del alcalde, Guadalajara está "más viva que nunca" tanto en lo económico como en lo cultural y lo social, "dejando de ser una ciudad dormitorio" para ser una ciudad "que aspira a más y tiene de todo". Es por ello que su proyecto ofrece, ha dicho, "realismo, moderación y responsabilidad" unida a una "sana ambición por el avance".

ASPIRA A UNA MAYORÍA "CONTUNDENTE"

Por todo ese balance, Alberto Rojo ha afirmado que aspira a alcanzar en las próximas elecciones de mayo una "mayoría contundente" y confía en que su proyecto tendrá ese apoyo.

"Lo veo, lo siento, la gente tiene ilusión en Guadalajara, quiere embarcarse en este proyecto, seguir participando de este proceso de impulso y modernización, seguir teniendo una ciudad más viva", ha señalado, asegurando que representará "a todos" con diálogo y sin soberbia.

A su juicio, la ciudad se encuentra ante dos opciones, "o volvemos al retroceso, a una Guadalajara triste, sin perspectivas, o seguir en la senda del avance". "Esta candidatura ofrece avance", ha apostillado.

A este respecto, ha comentado que hay otros partidos políticos que están "más preocupados de lo que pasa fuera de Guadalajara que de lo que aquí pasa", algo que ha achacado a "desconocimiento" de la ciudad y a llevar a cabo "estrategias electorales y de confrontación que a los vecinos no les importan". "Están hartos, queremos hablar de las cosas de Guadalajara. A otros les preocupan cosas de otros lugares", ha añadido.

"Lo tengo claro, me voy a dedicar a ser alcalde hasta el 28 de mayo, después lo seguiré haciendo con ilusión y con más ganas si cabe y otros seguirán haciendo ruido, pero no me voy a despistar, no se puede perder ni un minuto en el avance", ha remachado.

Por último, también ha tenido palabras para CS, sus socios de Gobierno local durante esta legislatura, comentando que la unión entre ambos era "el mejor gobierno posible" y apuntando que está "satisfecho" de cómo ha funcionado la coalición y que CS "ha hecho su trabajo" en estos cuatro años.