Los candidatos del PP al Congreso, Itziar Asenjo y Javier del Río, y al Senado, María Patricio, se reúnen con representantes de la Federación de Asociaciones de Comercio y Servicios de Guadalajara para conocer las necesidades del comercio de la provincia. - PP GUADALAJARA

GUADALAJARA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata número uno del PP al Congreso por Guadalajara, Itziar Asenjo, la candidata número dos de los 'populares' al Senado, María Patricio, y el candidato número dos al Congreso, Javier del Río, se han reunido este jueves con la Federación Provincial de Asociaciones de Comercio y Servicios de Guadalajara (FCG), representada por su presidente, Francisco José Pérez, y Silvia Jorquera, técnico de la Federación. Un encuentro que se enmarca en la ronda de reuniones sectoriales que el Partido Popular está llevando a cabo en la provincia.

Durante la cita, los representantes del comercio han trasladado a los candidatos 'populares' sus principales preocupaciones, mientras que estos han explicado las propuestas del programa del PP y de Alberto Núñez Feijóo para el sector. Asenjo ha explicado que "muchos de los problemas que afectan al comercio guadalajareño son comunes a otros sectores, especialmente al de los autónomos".

Entre ellos, ha citado el exceso de burocracia, la elevada fiscalidad y las dificultades para llegar a final de mes. Además, la FCG ha planteado cuestiones específicas del sector, como el relevo generacional. En este sentido, Asenjo ha subrayado que "es fundamental que también desde la administración fomentemos el poder ayudar a que esos traspasos al final se lleven a cabo".

Durante la reunión también se ha abordado la necesidad de mantener los comercios y servicios básicos en el medio rural de la provincia, como un taller mecánico, un bar, un restaurante, una farmacia o una panadería. La candidata 'popular' ha insistido en que "es necesario hacer todo lo posible, desde cada administración y dentro de sus competencias, para evitar que estos negocios se vean obligados a cerrar".

También han tratado las dificultades que encuentran los comerciantes para contratar trabajadores y del problema del absentismo laboral, ha informado el PP en nota de prensa.

Los candidatos del PP han agradecido a la FCG su disposición y han reiterado su compromiso de seguir escuchando al sector y de trabajar por defender los intereses del comercio de Guadalajara.