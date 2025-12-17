Cañizares dice que es "totalmente falso" que Policía de Toledo recibiera órdenes de incumplir la ley en la comida del PP

La vicealcaldesa de Toledo y concejala de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Inés Cañizares - EUROPA PRESS

TOLEDO 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Toledo y concejala de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Inés Cañizares, ha afirmado este miércoles que es "totalmente falso" que la Policía Local de Toledo recibiera órdenes de incumplir la ley para no sancionar a los vehículos mal estacionados en la comida navideña del PP.

"Aquí nadie ha dado ninguna orden, ni el alcalde ni esta concejal que les está hablado, a la Policía para que cometan una irregularidad o directamente incumplan la ley", ha apuntado en declaraciones a los medios, para añadir que este cuerpo local sabe en cada momento lo que tienen que hacer.

Es por ello por lo que ha calificado las acusaciones vertidas por el PSOE como "muy graves", señalando que "se hacen sobre algo falso, infundado y sin pruebas". "Acusar sin pruebas es un delito y probablemente emprendamos acciones contra el Grupo Municipal Socialista por la gravedad de las acusaciones", ha agregado.

A preguntas de los medios ha concretado que estas acciones contra el Grupo Municipal Socialista serán encabezadas por el alcalde, Carlos Velázquez, porque es a él al que se pone en "la diana y en el foco como culpable" en la información difundida por los socialistas, al acusarle "de dar esas órdenes que son falsas".

"En principio, por lo que hemos hablado esta mañana, probablemente esas acciones se emprendan contra el Grupo Municipal Socialista en su totalidad, porque no se conoce la autoría de la nota", ha concluido.