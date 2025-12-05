Cañizares urge a Renfe a mejorar el servicio ferroviario entre Ciudad Real y Madrid

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha mantenido una reunión de trabajo con el director de Relaciones Institucionales de Renfe, José Luis Blanco. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha mantenido una reunión de trabajo con el director de Relaciones Institucionales de Renfe, José Luis Blanco, en la que se han abordado diversas cuestiones relativas al servicio ferroviario que conecta la capital con Madrid.

Durante el encuentro, el alcalde, ha trasladado la gran preocupación existente entre los usuarios por la situación que atraviesa actualmente la línea Ciudad Real-Madrid, "marcada por un deterioro progresivo del servicio en los últimos años".

Cañizares ha puesto el foco en la importancia estratégica que tiene el AVE para Ciudad Real, tanto para la movilidad diaria como para la actividad económica, educativa y social de la ciudad.

De ahí que haya incidido en "la necesidad de mejorar horarios, frecuencias y la calidad general del servicio", con el objetivo de ofrecer a los viajeros un transporte "moderno, eficiente y acorde con las necesidades reales de la población".

El Ayuntamiento de Ciudad Real continuará realizando un seguimiento activo de la situación y mantendrá abiertas las vías de diálogo con Renfe para garantizar que las demandas de los ciudadanos sean atendidas.