Carcedo defiende el Estado de Bienestar: "Es el modelo de convivencia con el que nos identificamos los socialistas"

TOLEDO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social María Luisa Carcedo ha defendido este sábado que el Estado de Bienestar es el "modelo de convivencia con el que nos identificamos los socialistas" y, con ello, ha expuesto que "consiste, básicamente, en proveer bienestar para el conjunto de la ciudadanía".

Carcedo se ha pronunciado así durante su participación en la primera jornada de los 'Desayunos Progresistas' organizados por el PSOE de Castilla-La Mancha, introducida por el secretario de Organización de los socialistas de la región y diputado nacional, Sergio Gutiérrez, y que ha contado con más de 150 participantes, ha informado el PSOE en nota de prensa.

"El Estado de Bienestar en España arranca en nuestra reciente historia democrática, a partir de la Constitución Española de 1978, por tanto, unos 40 años de retraso respecto de los países de nuestro entorno", ha recordado la exministra, que ha recalcado que "fueron gobiernos socialistas quienes fueron construyendo pieza a pieza nuestros grandes sistemas que constituyen el Estado de Bienestar".

Se ha referido a la construcción del Sistema Nacional de Salud a partir de la Ley General de Sanidad aprobada en 1986 y al sistema educativo, "construyendo centros educativos y universidades y acompañado de un sistema público de becas para asegurar esa igualdad de oportunidades para todos los niños y niñas".

También al sistema público de pensiones, "incorporando no solamente las de la cotización pública mediante ese sistema de Seguridad Social sino también las pensiones no contributivas para quienes no hayan podido cotizar o no hayan cotizado por ellos y también el complemento mínimo para dignificar las pensiones mínimas".

"El sistema de Servicios Sociales para todos los problemas derivados de nuestra convivencia colectiva, problemas de viviendas o problemas de dependencia que también ha sido un refuerzo importante para las personas mayores", ha añadido.

No obstante, ha apuntado que "la sociedad avanza y hemos detectado nuevas necesidades" vinculadas "a las realidades de la sociedad de hoy" y, especialmente, ha advertido de que "es sangrante la situación de muchos niños y niñas que viven en hogares pobres".

"Había que acudir a solventar este problema de estos niños y niñas que acumulan desventajas por su situación o la situación en la que viven sus padres o situaciones de hogares o personas que carecen de ingresos o personas que aún trabajando están bajo el umbral de la pobreza", ha expuesto.

De este modo, ha continuado, es cómo "nace el IMV que se está construyendo en nuestro país" y que "hay que recordar que aún se está tramitando la ley en el Congreso de los Diputados".

"Quienes nunca hicieron nada de esto, ahora meten prisa o creen que no somos eficaces en la puesta en marcha del IMV, hay que recordar que aún está tramitándose la ley", ha señalado.

Y ha explicado que "esta pieza de política pública lo que significa es acudir a esas situaciones de necesidad generadas en nuestra sociedad: acudir a solventar la pobreza infantil, resolver las situaciones de necesidad, de carencia de ingresos en hogares que no tienen las necesidades mínimas cubiertas y también de aquellas familias, especialmente, mujeres solas que cuidan de sus hijos".