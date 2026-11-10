Cáritas alerta del sinhogarismo en Toledo, "el gran reto social de la ciudad", con 70 personas en situación severa

Jornada del aniversario de Cáritas. - CÁRITAS

TOLEDO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Diocesana de Toledo ha denunciado que el sinhogarismo continúa siendo uno de los grandes retos sociales de la ciudad, estimando que alrededor de 70 personas viven actualmente "en situación de sinhogarismo severo", y cerca del 30 por ciento de las personas atendidas son mujeres.

La organización ha presentado el estudio 'Un trabajo, una habitación y un gato: análisis de la realidad y las vivencias de las mujeres en situación de sinhogarismo', a cargo de las investigadoras Marina Sánchez-Sierra y María Santos, de Cáritas Española.

A tenor de estas cifras, Cáritas ha señalado que es una "realidad que requiere respuestas integrales y coordinadas por parte de las administraciones y del conjunto de la sociedad", ha informado en nota de prensa.

Según los datos del programa, durante 2025 fueron atendidas 485 personas y, solo en el primer semestre de 2026, ya se había acompañado a 284 personas. La presencia de mujeres se ha incrementado notablemente en las últimas décadas, pasando de representar apenas un 5% de las personas atendidas a situarse actualmente en torno al 30%, lo que ha llevado a reforzar los recursos específicos destinados a ellas.

El estudio profundiza en las circunstancias que llevan a muchas mujeres a situaciones de exclusión residencial, poniendo de manifiesto factores como las violencias machistas, la precariedad económica y la invisibilidad social que sufren muchas de ellas.

Cáritas Diocesana de Toledo ha celebrado el acto institucional con motivo del 40º aniversario del Centro de Personas Sin Hogar 'Cardenal González Martín', una jornada que ha reunido en el Paraninfo Cardenal Lorenzana a representantes institucionales, profesionales, voluntarios y personas acompañadas por el centro a lo largo de su historia.

Han asistido la viceconsejera de Servicios y Prestaciones de la Junta de Comunidades, Guadalupe Martín, y el director de Cáritas Diocesana de Toledo, José Luis González.

'40 años devolviendo esperanza', lema de este 40º aniversario, resume el compromiso de seguir trabajando para que ninguna persona quede excluida del derecho a una vivienda digna y a una vida plena.

Durante el encuentro se ha puesto en valor la trayectoria de este centro, que desde su apertura el 10 de noviembre de 1986 ha sido "un referente en la atención a las personas sin hogar en la ciudad de Toledo".

En estos cuarenta años, el Centro 'Cardenal González Martín' ha ofrecido alojamiento, ha favorecido procesos de recuperación personal, promoción e inclusión social mediante alojamiento temporal, atención psicológica, acompañamiento social, comedor, estancia diurna y apoyo en la gestión de recursos y prestaciones.

Actualmente, el centro dispone de 25 plazas residenciales y mantiene una ocupación que ronda el 95% todo el año, "reflejo de la creciente necesidad de recursos especializados para las personas en situación de exclusión residencial".