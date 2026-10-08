Carolina Agudo y Pilar Alía forman parte del Comité de Campaña de Feijóo para las generales

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, preside la reunión de la Junta Directiva Nacional del partido, a 8 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID/TOLEDO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, y la diputada nacional del PP por Toledo Pilar Alía forman parte del Comité de Campaña de Alberto Núñez Feijóo para las próximas elecciones generales.

Agudo coordinará la campaña de las generales en Castilla-La Mancha, y Alía será la responsable de la formación de los candidatos.

El líder del PP ha encargado al secretario general del partido, Miguel Tellado, la dirección de la campaña electoral del PP para las generales del 29 de noviembre, según ha ratificado este jueves la Junta Directiva Nacional del partido.

El equipo de campaña está formado por personas de la máxima confianza de Feijóo --algunos ya le acompañaron en varias de sus campañas gallegas--, como su jefa de gabinete, Marta Varela; los diputados Mar Sánchez y Álvaro Pérez; y el director de Comunicación del PP, Luis de la Matta. También tendrán un papel relevante los vicesecretarios Borja Sémper, Alma Ezcurra, Elías Bendodo; o la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz.

En su discurso ante la Junta Directiva Nacional del PP, Feijóo ha dado las gracias a los que componen ese comité de campaña y ha dicho que sabe que van a "darlo todo" ante las generales. "Tenemos la dirección de campaña con la que he logrado mis mejores resultados como candidato. Cinco victorias en cinco campañas. Y ahora pido que se superen estos resultados", ha reclamado.

TELLADO DIRIGIÓ LAS DOS ÚLTIMAS CAMPAÑAS DE FEIJÓO EN LA XUNTA

Al frente de la campaña del PP estará Tellado, que, según fuentes del partido, "tiene una trayectoria de éxito liderando las estrategias de campaña" de Feijóo y ahora afronta el reto de dirigir "la más importante de todas ellas".

Así, el PP ha recordado que Tellado ya dirigió con éxito las dos últimas campañas de Alberto Núñez Feijóo en Galicia, "logrando en ambos casos mejorar el resultado del proceso electoral anterior y conquistar la Presidencia del Gobierno autonómico".

La directora adjunta de la campaña será Marta Varela, directora de Gabinete de Feijóo. El presidente del PP también ha elegido como portavoces de campaña a Ester Muñoz y a Borja Sémper, que ya ejercía en los últimos dos años como portavoz del partido en las ruedas de prensa semanales de los lunes.

Además, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, se encargará del programa electoral del partido. El vicesecretario de Política Autonómica y Local, Elías Bendodo, se encargará de los estudios y la demoscopia.

La parte de coordinación parlamentaria estará en manos del diputado gallego Álvaro Pérez mientras que el área de proyección social y coordinación de medios y mensaje lo dirigirá Mar Sánchez, mano derecha de Feijóo en los últimos 30 años.

Asimismo, Luis de la Matta se encargará de pilotar la comunicación política en campaña mientras que la organización de la caravana del candidato recaerá en Isabel Figueira, que también acompañó a Feijó cuando era presidente de la Xunta.

La parte sobre los estudios de opinión estará coordinada por María Martín, exdirectora de Comunicación de GAD3 que se incorporó hace unos meses al equipo de Tellado en la sede nacional de PP. En la parte de acción electoral estará al frente José Enrique Núñez; la organización territorial la dirigirá Ángel Luis González; en actos y montajes estará David Parry; y en movilización, José María Arribas.

De la formación de candidatos se encargará Pilar Alía; de la coordinación de líderes nacionales, Eduardo Carazo; en la parte relativa a nuevos españoles estará al frente Carmen Cervantes; y Lucas García-Badell ejercerá como coordinador de agencias.

REPRESENTANTES AUTONÓMICOS EN EL COMITÉ DE CAMPAÑA

Al frente del voto exterior estará Antonio Rodríguez Miranda; en la dirección financiera, Carmen Navarro; y en la dirección jurídica, Alberto Durán. También se implicará en la campaña el presidente de Nuevas Generaciones, Ignacio Dancausa.

El PP también ha aprobado representantes autonómicos en el comité de campaña: Esther Martínez (País Vasco); Juan Fernández (Cataluña); Paula Prado (Galicia); Antonio Repullo (Andalucía); Beatriz Llaneza (Principado de Asturias); María José González Revuelta (Cantabria); Alfonso Domínguez (La Rioja); Jose Miguel Luengo (Región de Murcia); y Gerardo Camps (Comunidad Valenciana).

Esa parte autonómica se completa con Ana Alós (Aragón); Carolina Agudo (Castilla-La Mancha); Ramsés Páez (Canarias) Maribel García Malo (Navarra); Abel Bautista (Extremadura); Marga Durán (Islas Baleares); Alfonso Serrano (Comunidad de Madrid); Isabel Blanco (Castilla y León); Guillermo Martínez (Ceuta); y Miguel Marín (Melilla).

Al frente del Comité Electoral Nacional que deberá dar luz verde a las listas electorales está el gallego Diego Calvo, miembro del Gobierno de Alfonso Rueda. Calvo lleva varios años presidiendo este órgano del PP.

SE APLAZAN LOS CONGRESOS AUTONÓMICOS Y PROVINCIALES CONVOCADOS

Feijóo ha arrancado su discurso ante la Junta Directiva del PP subrayando que por el adelanto electoral el partido ha decidido aplazar "unas semanas el calendario congresual que teníamos pendiente", después de que se hubieran convocado "veintiún congresos autonómicos y provinciales".

"Agradezco a todos los territorios su generosidad y su implicación en centrarse en lo importante. Una vez más, en el Partido Popular lo tenemos claro. Lo primero es España, después el partido y mucho después, cada uno de nosotros", ha enfatizado.