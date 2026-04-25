Carrascosa celebra la tradicional bajada de Santa Ana coincidiendo con el centenario de la reconstrucción de su ermita - EUROPA PRESS

CUENCA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La localidad conquense de Carrascosa del Campo ha celebrado este sábado la tradicional bajada de Santa Ana, en un año "muy especial" puesto que la celebración coincide con el centenario de la reconstrucción de la ermita del municipio.

En declaraciones a Europa Press, el alcalde, Francisco Javier del Saz, ha concretado que la jornada consiste en que la patrona de la localidad, Santa Ana, que está todo el año en la ermita, baja en procesión, acompañada por los lugareños, hasta la iglesia de Carrascosa.

"Este año es un poco más especial porque se celebra el centenario de la reconstrucción de la ermita y se han llevado a cabo más actividades que comenzaron este viernes y concluirán mañana domingo", ha subrayado el primer edil.

Así, además de la procesión, ha resaltado el primer Encuentro de pueblos, parroquias y hermandades de Santa Ana en España, la misa que ha oficiado el obispo de Cuenca, José María Yaguas, y diferentes actividades lúdicas como la verbena o el parque infantil para los más pequeños.

El alcalde de Carrascosa del Campo ha afirmado que para el pueblo este es un día "muy especial" porque entre sus habitantes hay "mucha devoción" por Santa Ana, su patrona.

De su lado, el presidente de la Hermandad de Santa Ana de Carrascosa del Campo, Oscar Palomares, ha destacado que la tradicional bajada de Santa Ana de su ermita a la iglesia se celebra este año de manera "muy especial" por las fiestas del centenario de la reconstrucción de la ermita.

Todo ello, además, coincidiendo con toda una serie de "actos extraordinarios" como el primer Encuentro de pueblos, parroquias y hermandades de Santa Ana en España. "Han venido una docena de hermandades de Santa Ana de toda España a acompañarnos en este día", ha añadido.

"Nuestra fiesta es algo muy entrañable y emotivo para nosotros porque Santa Ana baja a nuestro pueblo, vuelve a casa. Y aunque la ermita no está muy lejos del pueblo, no es igual que tenerla en la iglesia, mucho más cerca", ha subrayado.