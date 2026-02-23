La Carrera Profesional, "prioridad irrenunciable" que los médicos de C-LM negocian con el Sescam

Los representantes del CESM se han reunido con el director gerente, Alberto Jara, y el director general de Recursos Humanos, Íñigo Cortazar. - CESM

La Carrera Profesional en Castilla-La Mancha constituye una "prioridad irrenunciable" para el Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM-CLM), que alega que se trata de un derecho profesional "paralizado desde 2012 y que sitúa a la región como la única comunidad autónoma sin un desarrollo efectivo" de la misma.

Así se lo han trasladado los representantes del CESM que se han reunido este lunes con el director gerente, Alberto Jara, y el director general de Recursos Humanos, Íñigo Cortazar, para iniciar el diálogo y la negociación de las once reivindicaciones incluidas en el preaviso de huelga.

El Sindicato Médico, según informa en nota de prensa, ha solicitado durante la reunión la presentación de un cronograma de negociación, con plazos y fechas concretas, "que permita avanzar de forma ordenada y verificable en cada una de las reivindicaciones".

A la reactivación inmediata de la Carrera Profesional, con reconocimiento de los grados pendientes, habilitación de grados extraordinarios y un calendario concreto de implantación, se añade la creación de un ámbito específico de negociación para Médicos y Facultativos, que reconozca la singularidad de su formación y responsabilidad.

Actualización de plantillas y "corrección del déficit estructural de Médicos", especialmente en puestos de difícil cobertura; un plan de choque en Atención Primaria y Hospitalaria "para reducir listas de espera y sobrecarga asistencia", revisar el modelo retributivo, incluyendo guardias, atención continuada, incentivos y recuperación de derechos salariales, son otras de las reclamaciones.

De igual modo, el CESM exige mejorar la regulación de jornada, guardias, permisos, conciliación, prevención de riesgos laborales y de las condiciones de los médicos residentes.

El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha destaca la convocatoria de esta primera reunión como un paso necesario para retomar el diálogo, pero subraya que "solo la adopción de compromisos concretos, verificables y acompañados de un calendario definido, especialmente en materia de Carrera Profesional, permitirá avanzar hacia una solución real del conflicto y evitar la reanudación de las movilizaciones.

Tras asegurar que las reivindicaciones presentadas responden a la "necesidad urgente de garantizar la calidad asistencial y la sostenibilidad del sistema sanitario público", desde el sindicato añaden que el Sescam ha convocado de nuevo al Comité de Huelga los próximos 10 de marzo y 8 de abril, con el objetivo de seguir avanzando en el estudio y negociación de las peticiones planteadas.

Dicho esto, ha reiterado que la huelga autonómica convocada tiene carácter indefinido y que, en "ausencia de avances reales", los próximos días de paro están previstos para el 15, 17 y 19 de junio.

Por último, han lamentado las molestias ocasionadas a los pacientes por esta huelga, "situación que nunca es deseada por los profesionales, pero que es provocada por la falta de respuesta del Ministerio de Sanidad y de la Administración autonómica a las legítimas reivindicaciones de médicos y facultativos".