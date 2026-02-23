La Junta cifra el seguimiento de la huelga en C-LM en el 16-20% y la suspensión de intervenciones quirúrgicas en el 40%

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha cifrado el seguimiento de la huelga de médicos de la semana pasada en Castilla-La Mancha entre el 16 y el 20 por ciento, y la suspensión de intervenciones en el 40 por ciento, lo que ha supuesto "menos suspensión que la primera semana de huelga".

A preguntas de los medios, antes de inaugurar la jornada de presentación de la Estrategia Sanitaria y Sociosanitaria de Enfermedades Raras de Castilla-La Mancha, Fernández Sanz ha apuntado, no obstante, que los datos se terminarán de cerrar durante la tarde de este lunes.

En cuanto a la reunión que este mismo lunes se celebrará con el comité de huelga, se ha mostrado convencido de que habrá "un calendario fijado, sin duda, de negociación".

"Nosotros lo que proponemos no es tanto un estatuto propio, que creemos que no hace fuerte al sistema, sino lo que pedimos es que efectivamente creemos que tiene que haber una mesa, un foro de negociación exclusivo para los médicos para tratar temas que son exclusivos de la profesión" y eso será lo que desde la Consejería va a proponer.

Además, se quiere pedir al Ministerio "que también habrá un foro de debate exclusivo para médicos, más allá de discutir un estatuto propio", pues lo importante, a juicio del consejero castellanomanchego, es "discutir las cuestiones que haya exclusivamente para la profesión y discutirlas en una mesa única".

Preguntado por la recuperación de la carrera profesional, ha insistido en que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha ido "recuperando muchas cosas", menos "lo que se llama carrera" porque, entre las prioridades, "no estaba la primera".

"Ahora llega el momento de la carrera, nosotros vamos a seguir en la mesa proponiendo cosas para el nuevo modelo de carrera y seguramente llegará el momento que nos acerquemos las posturas entre Administración y los sindicatos".