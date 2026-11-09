Carrión, primer municipio de Castilla-La Mancha que frena una planta de biometano gracias a la nueva normativa regional

Ayuntamiento de Carrión de Calatrava - AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE CALATRAVA

CIUDAD REAL 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Carrión de Calatrava (Ciudad Real) se ha convertido en el primer municipio de Castilla-La Mancha en conseguir que la Junta archive un proyecto para la construcción de una planta de biometano gracias a la nueva legislación autonómica, que otorga a los ayuntamientos capacidad para rechazar estas instalaciones cuando no cuentan con el respaldo municipal.

La Dirección General de Calidad Ambiental de Castilla-La Mancha ha archivado el proyecto de una planta de biometano que una empresa pretendía construir en Carrión de Calatrava, después de que el Ayuntamiento rechazara su instalación.

La decisión supone el cierre de los procedimientos ambientales necesarios para autorizar la planta y se produce gracias a la nueva legislación autonómica, que otorga carácter vinculante a la oposición de los ayuntamientos.

La decisión se ampara en la Ley 5/2026, de 16 de julio, que modificó la normativa regional de evaluación ambiental para establecer el carácter vinculante de los acuerdos municipales desfavorables.

En concreto, el Pleno del Ayuntamiento de Carrión de Calatrava rechazó por unanimidad la construcción de la planta el pasado 17 de septiembre.

Seis días después, la Junta recibió oficialmente este acuerdo y, al ser vinculante según la nueva legislación autonómica, ha procedido a archivar la tramitación ambiental del proyecto, impidiendo que la instalación obtenga las autorizaciones ambientales necesarias para su construcción.

En declaraciones a Europa Press, el alcalde de Carrión, Dionisio Moreno, ha expresado su satisfacción por una resolución que supone "una gran alegría y tranquilidad" para los vecinos, después de meses de incertidumbre y rechazo social.

Moreno ha explicado que el municipio carece de una actividad ganadera o agroindustrial que justifique, a su juicio, una instalación de estas características, concebida para gestionar residuos procedentes de otras explotaciones.

"No podíamos generar o que se nos generase un problema cuando nosotros no teníamos el problema aquí", ha señalado el regidor, quien considera que el interés empresarial respondía principalmente a la proximidad del gasoducto que atraviesa el término municipal.

EL PAPEL "FUNDAMENTAL" DE LA NUEVA LEGISLACIÓN

El alcalde ha destacado que la modificación normativa impulsada por el Gobierno de Emiliano García-Page ha sido "fundamental" para conseguir el archivo del expediente, al permitir que los ayuntamientos tengan capacidad de decisión sobre estos proyectos.

Moreno ha agradecido que el Ejecutivo autonómico atendiera las peticiones municipales para que los consistorios dejaran de ser "unas meras comparsas" en la tramitación de estas instalaciones.

También ha reivindicado el trabajo desarrollado por el Ayuntamiento, que recurrió al asesoramiento técnico especializado, denegó la licencia de obras solicitada por la empresa y trabajó en modificaciones urbanísticas para impedir la implantación de la planta.

El regidor ha reconocido que el proceso ha estado marcado por las críticas y la presión social, aunque ha defendido que el equipo de Gobierno ha mantenido una actuación prudente para evitar posibles responsabilidades económicas o jurídicas.

Asimismo, ha admitido el papel de la plataforma ciudadana contraria a la instalación de la planta, con la que asegura haber trabajado para alcanzar este resultado.

Finalmente, Moreno ha agradecido al Gobierno de Castilla-La Mancha su compromiso y sensibilidad ante las reivindicaciones del Ayuntamiento y los vecinos, que han permitido frenar definitivamente el proyecto.