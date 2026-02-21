El cartel de Semana Santa 2026 Guadalajara se convierte en un altar vivo recogiendo iconografía de todas las hermandades

Presentación del Cartel de la Semana Santa de Guadalajara - AY GUADALAJARA

GUADALAJARA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Auditorio Buero Vallejo ha acogido la presentación oficial del Cartel de Semana Santa 2026, que ha incorporado una innovadora experiencia de realidad aumentada, que permitirá contemplar la obra en tres dimensiones desde cualquier dispositivo móvil, acercándose a cada detalle como si se tratara de un altar físico.

El diseñador gráfico Salvador González, ha explicado en este acto el proceso creativo de un cartel que definió como una "composiciónaltar", repleta de elementos iconográficos, simbólicos y litúrgicos que recorren la Pasión de Cristo y representan a las hermandades de la ciudad.

Según ha detallado su autor, el cartel ha sido concebido como una obra total que combina el simbolismo tradicional con técnicas contemporáneas, ha informado el Consistorio en nota de prensa.

Ha explicado que cada elemento --los ángeles, la ramita de olivo, el cáliz, la túnica, la mantilla, los clavos, la corona de espinas o el relicario-- ha sido seleccionado para representar la historia, la identidad y la espiritualidad de las hermandades de Guadalajara.

Su intervención ha culminado con una proyección de esa experiencia de realidad aumentada sobre el cartel, instantes antes del descubrimiento solemne del Cartel de Semana Santa 2026, muy aplaudido por el público.

IDENTIDAD DE LA CIUDAD

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha agradecido a cofradías y hermandades "el trabajo, la dedicación, la ilusión y la fe" que mantiene viva una de las tradiciones más arraigadas e identitarias de la ciudad.

Ha subrayado la entrega silenciosa de quienes, todo el año, preparan con mimo túnicas, pasos e imágenes y contribuyen a que "Guadalajara sea una ciudad que honra su historia y vive su tradición con respeto, belleza y emoción".

Asimismo, ha saludado de forma especial a la Hermandad del Santísimo Cristo del Amor y de la Paz, responsable del cartel de este año, convencida de que la obra será "el primer latido de una Semana Santa que volverá a emocionarnos".

La alcaldesa se ha detenido en los preparativos que definen las semanas previas a la Pasión, evocando esos "momentos de penumbra, de túnicas preparadas y planchadas, del traslado de pasos y de las imágenes, del engalanado de las calles, de cortar ramas de olivo y preparar las palmas", que marcan la llegada inminente de la Semana Santa.

Ha rememorado que estos días previos están cargados de emoción, porque "en unos días ya estará aquí la Semana más Santa del año", y ha reiterado su agradecimiento "de corazón" a los cofrades por dedicar tantas horas de trabajo silencioso para que todo esté perfecto cuando la ciudad se dispone a vivir la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo.

El presidente de la Junta de Cofradías, José González Vegas, también ha puesto el acento en el trabajo paciente y generoso que realizan cofradías y hermandades: "Cuando trabajamos todos unidos, la Semana Santa crece, se afianza y se engrandece", mientras que el vicario general de la Diócesis Sigüenza Guadalajara, Agustín Bugeda, ha mencionado los dos ejes espirituales que inspiran el cartel de este año: amor y paz.

Ha recordado que estos valores "no nacen de nosotros mismos, sino de Cristo, fuente de todo amor y paz", y ha invitado a vivir la Cuaresma como un tiempo de escucha, reconciliación y fraternidad.

Por su parte, el hermano mayor, José Manuel Zamorano, ha destacado el honor que supone para su hermandad diseñar el cartel oficial en 2026 y ha alabado la trayectoria del artista encargado, Salvador González, cuya vinculación con la hermandad y experiencia creativa garantizaban "una obra de profundidad simbólica y calidad técnica".

El acto finalizó con un brillante concierto del grupo Esencia Flamenca, que presentó su espectáculo 'A las puertas de la Cuaresma'.

La formación, integrada por guitarra flamenca y violines clásicos, interpretó un repertorio muy aplaudido, con piezas como Padre Nuestro, La Saeta, La Esperanza de María, El Galileo, Costalero, Ave Maria Caccini, Lágrimas de Sangre o Encarnación Coronada.