Carteles colocados en la comarca llaman a una concentración vecinal contra un proyecto de biogás en Fuentenovilla

Pancartas en el Ayuntamiento de Fuentenovilla. - AYUNTAMIENTO

GUADALAJARA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de Fuentenovilla y de pueblos cercanos a esta pequeña localidad alcarreña de Guadalajara están llamados este sábado a participar en una concentración en la plaza del pueblo contra la posible instalación de una planta de biogás en el municipio.

Así reza en carteles detectados tanto en la localidad como en localidades cercanas, como es el caso de Albares, Mondéjar, Pioz y Loranca de Tajuña, entre otras, donde se anuncia la convocatoria de esta concentración, al mediodía de este sábado, en contra de una planta de biogás "por sus olores y por el tráfico de camiones" que supondría en la zona.

Un proyecto que además, según figura en los carteles, afectaría también negativamente a todos los pueblos del entorno, aunque en la convocatoria no se identifica ningún organismo o entidad responsable de la convocatoria y desde la Subdelegación del Gobierno han confirmado a este medio que hasta las 12.45 horas de este viernes no se había recibido aún ninguna solicitud oficial para autorizar esta movilización.

La alcaldesa de Fuentenovilla y diputada provincial del Partido Popular, María Montserrat Rivas de la Torre, no tienen ningún conocimiento oficial de esta convocatoria, solo por lo que también le ha llegado por vecinos y estos carteles, pero ha asegurado a Europa Press que en el Ayuntamiento no se ha firmado ninguna autorización para ningún proyecto de biogás, si bien no ha negado que varias empresas se pusieron en contacto con el consistorio para ello, a las que si tuvo que escuchar como haría con cualquier persona.

No obstante, Rivas de la Torre, que lleva ya de alcaldesa de este pequeño pueblo de unos 700 habitantes casi tres décadas, se pregunta qué puede haber detrás de todo esto y afirma que lo que le gustaría a ella es que si hay una concentración, que sea autorizada legalmente, incidiendo en que ella mañana estará en su pueblo como cualquier otro día.

Con respecto a la posible instalación de una planta de biogás, tras insistir en que no hay nada firmado por parte del Ayuntamiento, ha apuntado que ella cree en la democracia y "no debería de ser solo una decisión del alcaldes de turno".

Y por parte del Consistorio, "si el pueblo no lo quiere, no se hace. No había tomada ninguna decisión. Siempre me he mantenido neutra".

La regidora entiende perfectamente que los vecinos no quieran este proyecto pero insinúa que hay otra parte que lo están utilizando contra ella pese a que "no se ha hecho nada todavía".

"Lo están utilizando", ha insistido porque "no he firmado nada".

En esta línea ha remarcado que desde el Consistorio "no se ha firmado nada" y que solo hay una solicitud.

En este mismo sentido ha apuntado que cualquier decisión sobre la instalación de una planta de estas características se tomará "respetando" la voluntad de la población y ha anunciado que en los próximos días presentará documentación oficial y los informes técnicos y jurídicos correspondientes para aclarar la situación y garantizar la transparencia del proceso.

"La posición del Ayuntamiento de Fuentenovilla con su alcaldesa es estar, como siempre, con sus vecinos" tras incidir en que "al Consistorio todavía no ha llegado nada" y lamentar el "alarmismo" creado en el pueblo y que algunos parecer querer llevar a toda la zona con estos carteles.

Este mismo viernes Rivas de la Torre se ha reunido con el delegado de Desarrollo Sostenible, Rubén García, tras pedirle ayer mismo una reunión, con el fin de departir sobre este asunto.

"No sé lo que puede pasar mañana", ha subrayado, insistiendo en que ella estará como siempre mañana en su pueblo pero remarca que le hubiese gustado que hubiese sido una concentración "legal y autorizada", preguntándose qué hay detrás de esta concentración y quién la convoca.

En cualquier caso, la alcaldesa de Fuentenovilla ha querido dejar claro que ella no se opone a esta movilización si es lo que quieren los vecinos, pero ha insistido porque "se tiene que expresar, faltaría más", pero no cree que este sea el formato adecuado.

"Que no esperen que yo dimita por esto. Yo voy a estar al lado del pueblo, faltaría más", ha remarcado.