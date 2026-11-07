La Casa de las Artes y las Letras de Tomelloso será la sede de la Asociación de Escritores de Castilla-La Mancha

El alcalde de Puertollano, Javier Navarro - AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

CIUDAD REAL 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Casa de las Artes y las Letras de La Mancha, CALMA, se convertirá en la sede de la Asociación de Escritores de Castilla-La Mancha.

Así lo ha anunciado este sábado el alcalde de la ciudad, Javier Navarro, durante la inauguración del XXIII Congreso de la entidad, al ofrecer formalmente este espacio como lugar de encuentro permanente para los escritores de la región. "Que CALMA sea su hogar permanente en el corazón de la Mancha, el punto de encuentro donde sigan germinando proyectos, libros y amistad", ha expresado el primer edil.

El acto inaugural, celebrado en la Casa de Cultura, ha contado con la asistencia del presidente de la asociación, Alfredo Villaverde; su vicepresidenta, Natividad Cepeda; la concejala de Cultura, Inés Losa, y el alcalde, Javier Navarro. El congreso se desarrolla este sábado y domingo, 7 y 8 de noviembre, con una programación centrada íntegramente en Tomelloso, su cultura, sus gentes, sus lugares, su arte y sus escritores, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

A lo largo de las jornadas se dará lectura a una veintena de ponencias, que se recogerán posteriormente en un libro, como viene siendo habitual en estos encuentros. La programación tendrá también como escenario la Casa de las Artes y las Letras, donde este domingo se celebrará la Asamblea General Ordinaria de Socios.

El anuncio de la futura sede ha marcado la intervención del alcalde, que ha vinculado el ofrecimiento municipal con la hospitalidad de Tomelloso y su compromiso con la creación literaria. Navarro ha trasladado a los asistentes la voluntad de que CALMA sea un espacio propio para la asociación, abierto al desarrollo de proyectos y al encuentro entre sus integrantes. "Escritores de Castilla-La Mancha, Tomelloso es su casa", ha afirmado.

El primer edil ha definido la celebración del congreso en la ciudad como "la alianza natural entre una ciudad entregada a la literatura y quienes dedican parte de su vida a escribir y defender el patrimonio que es la palabra". En este sentido, ha destacado la vinculación de Tomelloso con la cultura y su capacidad para transformar el paisaje y la experiencia de sus habitantes en creación artística, "una tierra que no se limita a contemplar el paisaje, sino que lo narra, lo pinta y lo canta desde lo más profundo del alma".

TOMELLOSO PROTAGONISTA

Navarro ha valorado la amplitud de un programa que aborda las biografías de figuras ilustres, la historia local, el arte, la arquitectura de los bombos y el imaginario literario de la ciudad. "No vienen solo a hablar de letras", ha señalado, sino también a "diseccionar con sensibilidad el alma manchega, el alma de Tomelloso".

En su bienvenida, el alcalde ha recordado a creadores como Francisco García Pavón, que fue director de la biblioteca municipal; Antonio López Torres y Dionisio Cañas, cuyo legado, junto al de su pareja, José Olivio, se encuentra en la Casa de Cultura. Unos nombres que ilustran la proyección cultural de una ciudad conocida como la "Atenas de la Mancha" y que, según ha destacado, "cultiva el arte como se cultiva la cepa: con mimo, paciencia y vocación de eternidad".

También ha reivindicado la Fiesta de las Letras como uno de los principales exponentes de esa trayectoria, con 75 ediciones dedicadas a honrar la creación literaria y a hacer de Tomelloso un punto de encuentro para poetas, narradores y pensadores.

El alcalde ha dedicado unas palabras de especial reconocimiento a la vicepresidenta de la asociación, Natividad Cepeda, a quien ha señalado como una de las principales artífices de la celebración del congreso en Tomelloso. "Gracias, Natividad, por seguir poniendo luz, sensibilidad y talento a nuestra historia", ha manifestado, antes de compartir unos versos de la autora dedicados a la ciudad.