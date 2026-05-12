La Casa del Cuento de Guadalajara encara su recta final y apunta a abrir "en unos meses"

Casa del Cuento de Guadalajara. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La futura Casa del Cuento de Guadalajara afronta la recta final antes de su apertura después de que el Ayuntamiento vaya a recepcionar este miércoles las obras del edificio, según ha avanzado el concejal de Cultura, Javier Toquero.

Así lo avanzó el edil a preguntas de los medios durante el acto de presentación del Maratón de Cuentos, donde ha señalado que el proyecto será "una pieza fundamental" para la ciudad y "el proyecto cultural más importante de los últimos años", además de destacar que la intención es convertir el espacio en un centro abierto tanto a escolares como a visitantes y turistas.

"Es una casa de todos y para todos", ha afirmado Toquero, quien ha pedido "unos meses" para completar la puesta en marcha del edificio y definir el modelo de funcionamiento y programación.

Toquero ha evitado concretar fechas exactas, aunque ha pedido "dar unos meses" para completar la puesta en marcha del centro y definir su funcionamiento y ha garantizado que tanto la programación como la contratación de personal se realizarán "con total transparencia" y buscando siempre "las mejores manos" para un espacio llamado a convertirse en uno de los grandes símbolos culturales de la ciudad.

Por su parte, el delegado de Educación y Cultura de la Junta de Castilla-La Mancha, Ángel Fernández-Montes, ha explicado que el Gobierno regional firmará un convenio con el Ayuntamiento para impulsar acciones vinculadas al futuro Centro Regional del Cuento, aunque ha precisado que la gestión corresponderá al Consistorio.

Ambos responsables han coincidido además en destacar la importancia del Seminario de Literatura Infantil y Juvenil en el proyecto por su trayectoria en el ámbito de la narración oral y el fomento de la lectura.